¿Cuál es la mejor lasaña envasada de supermercado?

El plato popular de Italia en su versión precocinada pasa por las manos de un catador experto: Pietro Leonetti, cocinero italiano, prueba nueve marcas a ciegas y da su veredicto

La lasaña es uno de los grandi successi de la cocina italiana: si la mencionas, pocas personas en el mundo occidental necesitarán que les expliques en qué consiste. Aunque en su peor versión pueda ser un auténtico ladrillo, la fórmula de sucesivas capas de pasta y de relleno coronadas por un gratinado fascina desde hace décadas a niños y adultos de todo el planeta. Ahora bien, cocinar una lasaña no es tan fácil y rápido como preparar unos espaguetis, y seguramente por eso, las versiones envasadas se venden como churros.

Cómodas para la gente sin tiempo o sin ganas de cocinar, las lasañas precocinadas te esperan en las neveras de todos los supermercados. ¿Cuáles son las mejores, y cuáles las peores? Para averiguarlo, Pietro Leonetti, cocinero y dueño de Le Cucine Mandarosso (Barcelona) y Mandarosso (Madrid), ha catado a ciegas nueve marcas blancas y no blancas, todas ellas refrigeradas y con carne. Si quieres conocer su veredicto, mira el vídeo de arriba.

Marcas probadas en la cata

Lidl

Carretilla

El Corte Inglés

Rana

Mercadona

Alcampo

Dunany

Dia

Eroski

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