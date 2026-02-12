Obrar, la pastelería contemporánea que hace milhojas como los de antes

El barrio madrileño de Chamberí tiene un nuevo lugar de peregrinación para los golosos, donde bordan el hojaldre y defienden la modernidad sin tontería

Por su decoración minimalista, puedes pensar que estás ante el enésimo local de café de especialidad, pero por suerte Obrar es mucho más que eso. Esta pastelería del barrio de Chamberí, que lleva poco más de un año en funcionamiento, elabora una bollería y una repostería de las que te sacan lágrimas de felicidad. Contemporáneo pero sin concesiones a las modas tontas, el trabajo de Miguel Yeste y su equipo merece ser engullido por cualquier persona mínimamente golosa que aprecie las cosas bien hechas.

Obrar ofrece cruasanes, pains au chocolat y otros dulces, pero la estrella de la casa es el milhojas, uno de los mejores que he probado en mi vida. Un hojaldre ligero, crujiente y de finura extrema, y una crema pastelera de vainilla perfecta es todo lo que necesita para triunfar. Si quieres ver cómo trabajan esta y otras maravillas, mira el vídeo de arriba.

