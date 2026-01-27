Pasta con sobrasada, la receta que conecta Italia con las Baleares | EL COMIDISTA

El embutido mallorquín y el queso de Mahón se unen para crear unos espaguetis isleños, que poco tienen que envidiar a las recetas italianas más puras

Como dirían los más cursis, la pasta es un lienzo en blanco en el que puedes pintar lo que quieras. Igual te sale un Velázquez o el Ecce Homo de Borja, claro, pero en principio nada impide acompañar este producto básico con los ingredientes que te salgan del níspero, provengan o no de Italia. Ahora bien, las combinaciones de pocos elementos bien avenidos te acercarán a la obra maestra, mientras que las mezclas rarunas de muchos te empujarán por el precipicio de los desastres.

En esta receta apostamos por ese primer minimalismo y, aunque introducimos dos materias primas típicas de Baleares, tampoco nos alejamos demasiado de la tradición italiana. En realidad, sólo sustituimos el embutido de aquel país por sobrasada, y el habitual parmesano, por un Mahón-Menorca curado, pero la presencia de tomate, cebolla, vino blanco y orégano no deja de ser canónica. Si te gustan los macarrones con chorizo, es más que probable que esta pasta, inspirada en los macarrones con sobrasada del entre-tenedor gastronómico Maure, te entusiasme. Mira cómo se prepara en el vídeo de arriba.

Ingredientes Para 2 personas 200 g de espaguetis o cualquier otra pasta

75 g de sobrasada picante o normal

1 cebolla

200 ml de vino blanco

250 g de tomate triturado o tomate fresco rallado

1 cucharadita de orégano

Aceite de oliva

Sal

Queso curado de Mahón para rematar Instrucciones 1. Quitar la piel a la sobrasada y trocearla. Consejo Queda muy bien con sobrasada picante, pero se puede usar una normal. Lo importante es que sea de buena calidad, porque si no el plato saldrá muy grasiento. 2. Picar la cebolla a pluma. También se puede picar fino si prefieres que no se note. 3. Poner a calentar agua abundante con sal en una cazuela. 4. Calentar otra cazuela baja o sartén grande a fuego medio con un chorrito de aceite. Poner en ella la sobrasada, dejarla lo justo para que suelte un poco de grasa y retirarla. 5. Añadir la cebolla, salar y remover. Dejar que se ablande un poco unos cinco minutos. 6. Mojar con el vino blanco. 7. Una vez desaparezca el aroma a alcohol, añadir el tomate triturado, el orégano y una pizca de sal. 8. Mezclar y dejar a fuego medio mientras cocemos la pasta siguiendo las indicaciones del fabricante. 9. Colar la pasta, reservando una taza del agua de cocción. Mezclar la pasta con la salsa en la sartén o cazuela baja. Consejo Si ves la salsa demasiado espesa, puedes añadir un chorrito del agua de cocción de los espaguetis. 10. Remover bien, añadir la sobrasada y darle un último meneo. No hace falta que la sobrasada se disuelva del todo: es mejor que queden trocitos. 11. Servir inmediatamente con queso de Mahón rallado por encima.

