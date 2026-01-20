Albóndigas de pollo al curry: la fusión de dos clásicos en una receta

Albóndigas de pollo al curry: la fusión de dos clásicos | EL COMIDISTA

La fórmula tradicional de las bolitas coge un aire nuevo incorporando una sencilla y adictiva salsa asiática. Vale igual si usas ternera y cerdo picados o cualquier masa vegetariana

Si algún bien a la humanidad hemos hecho en El Comidista es el de publicar incontables recetas de albóndigas: las tenemos clásicas, con sepia, de pollo, de pavo, vegetales, mexicanas, tailandesas, exprés, sin fritanga… Sin embargo, siempre nos cabe una receta más, y seguramente, a ti también. Cansarse de las prodigiosas pelotillas nos parece inimaginable, y por eso hoy traemos una variante a la que difícilmente te podrás resistir.

Nuestras albóndigas de pollo al curry juntan una masa bastante clásica de bolitas con una adictiva salsorra de aire asiático. La carne que usamos es el pollo, pero se pueden preparar exactamente igual con ternera o cerdo picado, o con cualquier fórmula de masa vegetariana. Lo mismo pasa con el curry: nosotros tiramos del rojo tailandés, pero si te gusta más el amarillo, el verde, las pastas para curry indias o el curry en polvo de toda la vida, lo puedes usar tranquilamente. Lo importante es conocer el proceso, y para eso debes mirar el vídeo de arriba.

Ingredientes Albóndigas 750 g de carne picada de pollo (idealmente, mitad pechuga y mitad contramuslo)

Unos 50 g de pan

Leche suficiente para empapar el pan

1 cucharadita de ajo en polvo o un diente de ajo

1 huevo

1 manojo de cilantro o perejil fresco

Harina

Aceite de oliva

Pimienta negra

Sal

Pan rallado (opcional) Salsa 1 cebolla

1 trozo de unos 2 o 3 cm de jengibre fresco

400 ml de leche de coco

100 ml de caldo de pollo, de verduras o agua

2 cucharadas de salsa de soja

1-2 cucharadas de pasta de curry rojo tailandés o 2 cucharaditas de curry en polvo

El zumo de una lima (y otra para servir)

1 cucharada de azúcar de caña

Pimienta negra

Sal fina Instrucciones 1. Empapar el pan con leche. 2. Picar cilantro o perejil hasta obtener un par de cucharadas. 3. Mezclar en un bol la carne picada de pollo, el cilantro o perejil, el ajo en polvo o el diente de ajo picado, el pan bien escurrido, el huevo, sal y pimienta negra. Consejo Si la masa está demasiado húmeda y es difícil de manejar, añadir un poco de pan rallado, solo hasta que tenga la consistencia necesaria para formar las bolitas. 4. Poner harina en un plato hondo. Formar las bolitas con las manos húmedas y enharinarlas (ver vídeo). 5. Calentar una sartén grande a fuego medio alto con un chorrito de aceite y dorar las albóndigas. No hay que tenerlas mucho tiempo: basta con que se doren un poco por fuera. Sacarlas a un plato y retirar la sartén del fuego o bajarlo al mínimo. 6. Picar la cebolla de la salsa en juliana o pluma, añadirla a la sartén y ponerla a fuego medio. 7. Rallar o picar el jengibre y añadirlo. Cocinar unos cinco minutos o hasta que la cebolla empiece a ablandarse. Si es necesario, añadir un poco más de aceite. 8. Añadir la pasta de curry y rehogar un minuto. 9. Sumar la leche de coco, el caldo o agua, la salsa de soja, el zumo de lima y el azúcar. Remover hasta que la pasta de curry se disuelva del todo. 10. Devolver las albóndigas a la sartén y cocinar suave durante 10 minutos. Consejo Si la salsa se ve demasiado espesa, rebajar con algo de caldo o de agua. 11. Servir con cilantro o perejil fresco por encima y un gajo de lima. Está muy bueno con arroz blanco.

