Pesto de nueces y requesón para pasta, ensaladas o para untar

En cinco minutos y con muy pocos ingredientes puedes tener una salsa suave y cremosa, con un punto dulce y lácteo

Hay pocas cosas más prácticas que un pesto: no requiere fuego, se prepara en cinco minutos y se conserva unos días en la nevera, listo para resolver una comida en lo que hierve la pasta. Pero además, un pesto: se puede untar en tostadas, mezclar con unas patatas cocidas, usar como base para una tarta salada o añadir una cucharada al relleno de unas verduras al horno. Lo importante es entenderlo como lo que es: una salsa cruda, untuosa y muy versátil, que puede adaptarse a casi cualquier ingrediente.

El clásico es el pesto genovés, con albahaca, piñones, ajo, parmesano y parmigiano. Pero en toda Italia hay variaciones según la temporada y lo que haya a mano: de rúcula, de tomates secos, de pistacho, de espinacas, de hierbas silvestres… Este de nueces y ricotta es especialmente suave y cremoso, con un punto dulce y lácteo que combina igual de bien con una pasta larga (espaguetis, tagliatelle) que con una corta (penne, rigatoni). Si lo pruebas sobre una rebanada de pan caliente o para acompañar unas verduras asadas, entenderás por qué merece tenerlo siempre a mano.

Tiempo : 5 minutos Dificultad : Darle al botón de la batidora Ingredientes Para unas 8 raciones de pasta 40 g de nueces peladas

160 g de requesón, o de queso fresco

120 g de leche

4 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

50 g de parmesano rallado

Ralladura de limón

Pimienta negra Instrucciones 1. Triturar las nueces con el aceite hasta obtener una pasta. 2. Añadir el requesón, el parmesano y la leche y mezclar hasta conseguir una textura cremosa y homogénea. 3. Al final, añadir la ralladura de medio limón y pimienta negra al gusto, y mezclar. 4. Usar para aliñar pasta fresca o seca, o guardar en un frasco hermético en la nevera hasta tres días. Consejo Si se usa para aliñar la pasta, añadir un poco del agua de cocción para que la salsa se funda mejor y quede brillante.

