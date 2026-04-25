Maychoco gana el primer concurso de mejor tableta de chocolate artesana de España

La chocolatera malagueña se lleva el premio en las categorías de chocolate negro y con leche mientras que Chocolates Artesanos Isabel elabora el mejor blanco

Maychoco ha ganado el primer concurso en España de mejor chocolate artesano bean to bar (movimiento que aboga por controlar el proceso del cacao del haba a la tableta) en la categoría de chocolate negro y con leche, según ha anunciado la Asociación Chocolate Bean To Bar de España, reunida este fin de semana en Málaga para celebrar su asamblea anual. Por primera vez, la agrupación que promueve el cacao fino de origen ha organizado un certamen para reconocer a los mejores chocolateros del país, que también ha premiado a Chocolates Artesanos Isabel con el primer puesto en la modalidad de chocolate blanco.

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Creada en 2019, la asociación, que cuenta con una cuarentena de miembros, tiene como objetivo fomentar el chocolate de tueste artesano elaborado desde el haba de cacao hasta la tableta utilizando solo cacao fino de origen. Como movimiento en auge en España, este 2026 han lanzado el primer concurso para encontrar los mejores chocolates elaborados por firmas españolas, con el apoyo de la Diputación Provincial de Málaga y Sabor a Málaga.

En la categoría de chocolate negro, el premio de oro se lo ha llevado la chocolatera Mayte Sánchez, fundadora de la marca Maychoco (Campo de la Iglesia 12, Vélez-Málaga) y su tableta ganadora está elaborada con un 70% de cacao peruano de Cuzco. La plata ha sido para Eukarya, del chocolatero Lluc Crusellas, con una tableta que lleva un 90% de cacao de Madagascar. Además, el bronce se lo ha llevado la marca Kaitxo, por su chocolate del 70% de cacao de Perú.

Diversos chocolates producidos por la chocolatera de Kaitxo, Raquel González. Kike Rincon

En el caso del chocolate con leche también ha resultado distinguida con el oro la firma Maychoco, con una tableta de un 55% de cacao, leche y maracuyá. La plata ha recaído en Kaitxo, con una propuesta que lleva un 50% de cacao y leche, y en tercer puesto, otra vez Lluc Crusellas con una tableta de chocolate con leche al 55% de cacao.

En el apartado de chocolate blanco, el oro ha sido para Chocolates Artesanos Isabel, con una tableta con pistacho; mientras que la plata se la ha llevado Kankel, por un chocolate con limón y sal; y el bronce ha sido otra vez para Maychoco y su chocolate blanco vegano al té marroquí.

Tableta de chocolate blanco de Chocolates Isabel. Chocolates Isabel

Atendiendo a los resultados, la chocolatera Mayte Sánchez, de 51 años, ha resultado ser la máxima campeona de esta primera edición que celebra el chocolate artesano de calidad. Una elaboración que juega en otra liga, muy superior al chocolate más comercial fabricado por grandes multinacionales, que suele llevar vainilla y un tostado excesivo de los granos de cacao para enmascarar la baja calidad de este fruto.

Apasionada del chocolate desde siempre, la fundadora de Maychoco lanzó su propia marca en 2019, desde el tostador artesano que tiene en Benajarafe (Vélez-Málaga), donde realiza todo el proceso, desde el tueste de las habas de cacao hasta la distribución, comprando el cacao a pequeños productores en origen. Ya contaba con una decena de premios de los International Chocolate Award y ahora suma los galardones que concede por primera vez la asociación española de la cual es fundadora.