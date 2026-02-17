Así se celebra el Año Nuevo chino en Madrid: qué comer, dónde y cómo prepararlo en casa

Hoy, 17 de febrero, comienza el año del caballo de fuego y la comunidad china de Madrid lo celebra con desfiles, conciertos, mercadillos, talleres y, por supuesto, comida. El Año Nuevo chino es uno de los mejores momentos para acercarse a la gastronomía del país asiático y conocer su enorme diversidad. Tres mujeres chinas que conocen Madrid como la palma de su mano y que divulgan sobre la gastronomía de su país en diferentes formatos, nos brindan algunas de sus recomendaciones para dar la bienvenida a este nuevo año de la mejor forma, con consejos sobre dónde comer, qué platos pedir y dónde hacer la compra para quien se anime a preparar alguna receta típica china en casa.

Jiaping Ma es presentadora y comunicadora intercultural China–España. Lleva años colaborando en televisión (pasó por MasterChef y fue reportera de Zapeando) y está muy vinculada al sector gastronómico madrileño. En paralelo a su carrera televisiva, su trabajo se centra en tender puentes culturales entre China y España. Lo hace, desde hace tres años, con el Centro Cultural de China en Madrid y la campaña China Taste, en coordinación con la Embajada de China en España. “Me encanta aportar una mirada ‘desde dentro’: explicar la gastronomía china con contexto cultural y hacerla accesible al público español”.

Carmen Xiao, más conocida en redes como Carmen Come, se define a sí misma como una “Barbie pluriempleada que vive entre dumplings, campañas digitales y diccionarios bilingües”. Nació y creció en Harbin, la famosa “ciudad de hielo” de China, y llegó a España en 2019 después de estudiar español durante cuatro meses. Ese mismo año empezó la carrera de Filología Hispánica y, desde entonces, no ha dejado de construir puentes entre ambos países. Hace dos años comenzó su camino como creadora de contenido, compartiendo cultura y gastronomía china. Colabora con Madrid Secreto, trabaja en marketing digital especializado en hostelería, hace interpretación de enlace chino-español y también da clases en la escuela de chino Bai.

Rui Kang es la impulsora de Zomia, un proyecto cultural con base en Madrid en torno a la artesanía del suroeste de China, más concretamente, a las tradiciones de las comunidades de montaña. Se centra en la divulgación cultural y en ofrecer experiencias que conecten la artesanía china sostenible con el público local. Zomia también está detrás de Sino Pop Up, una plataforma cultural de encuentros pop-up en Madrid que reúnen auténtica comida china, experiencias artísticas y emprendedores creativos. En el marco de las celebraciones del Año Nuevo chino en Usera, contarán con un espacio en la Plaza Julián Marías del 20 al 22 de febrero.

¿Cómo soléis celebrar el Año Nuevo chino en Madrid?

“Para nosotros es, ante todo, una fiesta familiar y muy tradicional”, explica Jiaping Ma. “En China es prácticamente el único momento del año en el que el país ‘se detiene’ durante varios días: muchísima gente viaja para volver a su ciudad o a su pueblo y celebrar juntos. Ese regreso a casa y la reunión en torno a la mesa son el corazón del Año Nuevo. En Madrid intento mantener ese espíritu: reservar un momento para juntarnos (familia, amigos, comunidad), cocinar o salir a cenar algo especial y, sobre todo, convertir la comida en una excusa bonita para vernos y compartir”.

Rui Kang señala, igualmente, el carácter familiar de esta celebración, y añade que, para quienes estudian o trabajan fuera, como en su caso, en Madrid, se convierte en una celebración con amigos. “Normalmente nos reunimos para preparar la cena de Año Nuevo juntos, cocinando jiaozi (empanadillas chinas) y compartiendo platos de diferentes regiones de China. Siempre acaba siendo una mezcla divertida”.

Para Carmen Xiao, la mejor forma de celebarlo también es una cena en casa con amigos. “Cada uno cocina un plato y, antes de que suenen las campanadas imaginarias a las 0:00 (a las 17:00 del día anterior en horario español), comemos jiaozi 饺子 recién hechos. Y al día siguiente, vamos a Usera o a Cobo Calleja para desayunar doujiang youtiao 豆浆油条 (leche de soja y porra china)“.

Un restaurante de Madrid donde ir a comer por el Año Nuevo chino

Carmen y Rui coinciden en una de sus recomendaciones: 悦来火锅 el Hot Pot Yue Lai (Hermosilla, 101). “Ya es suficientemente conocido y es difícil conseguir reservas. Muy auténtico. La gente de ese local es muy, muy simpática y amable. El hot pot realmente no es mi comida china favorita, pero es una comida de ambiente, se comparte sí o sí”, cuenta Xiao. Kang incide en ese ”significado especial" que el hot pot tiene en las celebraciones grupales de esta época del año y recomienda, además, Tian Tian Xiang (Isabel la Católica, 13), que se especializa en auténtica cocina de Hunan. “Los sabores son intensos y ligeramente picantes, muy representativos de la cocina del centro-sur de China”.

Jiaping nos hace dos recomendaciones muy diferentes, en función de lo que busque cada persona. “En Madrid ya hay una oferta muy amplia: desde propuestas más ‘de barrio’, auténticas y divertidas como el restaurante LaoTou en Usera (Nicolás Sánchez, 35), hasta experiencias muy premium. Dentro de mi ruta de China Taste (cada año visito 5–6 restaurantes; en total ya llevo más de 20 restaurantes chinos icónicos visitados en España), una recomendación en esta línea sería Bao Li (宝丽轩) (Jovellanos, 5): ambiente cuidado, servicio impecable y cocina muy refinada, ideal para una celebración especial", recalca.

Un plato imprescindible del menú de Año Nuevo que pedir allí

“En Tian Tian Xiang”, recomienda Rui, “la carne salteada con chile (xiaochao huang niurou) y el tofu seco salteado, ambos muy sabrosos. En Yue Lai, el hot pot de ternera es imprescindible. ¡Es perfecto!”. Carmen, por su parte, dice: “Si te sientes más norteño, hay que pedir empanadillas de cualquier forma. Si te sientes más sureño, pedir tangyuan 汤圆 (bolas de arroz glutinoso con relleno dulce)”.

Jiaping lo tiene claro: “El pato imperial o pato laqueado es una opción muy festiva”. Y puntualiza: “Lo interesante es que no es solo ‘comer pato’: suele tener diferentes pases y aprovechamientos. Por un lado, la parte más conocida (tipo crepe con piel crujiente), y por otro, el uso del resto de la carne para preparaciones tradicionales: salteados muy sabrosos e incluso sopas. Ese ‘aprovecharlo todo’ es muy de cocina china y forma parte del ritual gastronómico”.

'Tangyuan' o bolas de arroz glutinoso con relleno dulce. Sammyvision (Getty Images)

Un plato del menú de Año Nuevo que podamos preparar en casa

Aquí las tres coinciden en un clásico: los jiaozi o empanadillas chinas, también conocidas como dumplings. Para Jiaping Ma “son un clásico perfecto para hacer en familia”. A ella le recuerdan a su época en Shanghái, cuando era una niña, y las preparaba con sus abuelos. “Uno rellena, otro pliega, otro cuece… Y la mesa se convierte en una actividad compartida. Además, tienen un significado muy bonito: su forma recuerda a los antiguos lingotes de oro, por eso se asocian a la prosperidad y la abundancia. En mi caso, también me encantan los wonton (muy parecidos, pero normalmente más delicados y perfectos para sopa)”.

Carmen Xiao apuesta por una opción más rápida y sencilla, y de paso, nos da la receta de una salsa: “Mis amigos chinos chinos (tipo ‘chino chinez’) se burlan mucho de mi vagancia y mi tolerancia. Para complicarnos menos la vida, podemos preparar una salsa versátil para que las empanadillas congeladas de cuatro euros por paquete sepan como si fueran caseras: dos cucharadas de salsa de soja ligera, dos cucharadas de vinagre oscuro, una cucharada de laoganma (o cualquier aceite con chile a mano), un chorro de aceite de sésamo, cebollino chino en trozos y ajo fresco troceado. Realmente somos muy libres de modificar la salsa, solo que para mí la acidez del vinagre chino es imprescindible. Me hace pensar que a lo mejor tiene sentido lo de comer jamón con un chorrito de limón".

Rui Kang, además de los jiaozi, recomienda los tangyuan (bolas de arroz dulce), que ya mencionó Carmen. “También se preparan comúnmente en casa y su forma redonda representa la unión y la plenitud”.

La forma de los 'jiaozi' recuerda a los antiguos lingotes de oro, de ahí que se asocien a la prosperidad y a la abundancia. Larisa Blinova (Getty Images)

Un supermercado de Madrid donde comprar productos chinos para cocinar en casa alguno de estos platos

Carmen nos remite a Supermercados Wenzhou, que cuenta con varias ubicaciones en Madrid. “Cada año tienen más cosas. Para cualquier receta china, allí se pueden comprar desde las verduras frescas hasta las salsas peculiares”, asegura. “También tienen chuminadas y caprichitos, a los que dedico normalmente entre el 20 y el 95% de mi presupuesto de la compra semanal china”. Para Rui, Wenzhou también es una referencia clarísima, donde se pueden conseguir fácilmente los mencionados jiaozi y tanhyuan, y otros productos festivos.

Para Jiaping, Usera es una referencia clarísima para encontrar tiendas con todo tipo de ingredientes chinos y asiáticos, aunque no recomienda una en concreto. “También Cobo Calleja (Fuenlabrada), donde hay grandes supermercados y distribuidores con una oferta enorme. Algo muy interesante es que cada vez compra más público español: ingredientes como la salsa de soja o el aceite de sésamo ya forman parte de muchas cocinas del día a día”. Y añade: “Si queréis opciones más céntricas, también hay tiendas asiáticas en zonas como General Margallo (cerca de Tetuán) y en Leganitos (zona Plaza de España)”. Rui Kang señala que “estas tiendas juegan un papel muy importante para la comunidad china en el extranjero”.

Un dato de la gastronomía china que creas que debemos conocer en España

Jiaping Ma recalca que China no es una sola cocina, es “un continente gastronómico”. “Hablar de gastronomía china es hablar de cocinas regionales muy distintas en técnica, ingredientes y sabor. Y en Año Nuevo, además, la comida tiene una dimensión simbólica: no solo se come ‘porque está rico’, sino porque cada plato transmite deseos (prosperidad, unión, abundancia, longevidad). Por eso, la mesa de Año Nuevo es casi un lenguaje cultural”.

Rui Kang responde en esta línea, destacando la increíble diversidad de la gastronomía china: “Lo que muchos conocen en España representa solo una pequeña parte de ella. China cuenta con múltiples tradiciones culinarias regionales: desde los sabores picantes de Hunan y Sichuan, hasta la delicada dulzura de la cocina de Jiangnan y los platos a base de trigo del norte. Cada región tiene sus propios ingredientes, técnicas e historia cultural”. Y añade que “la gastronomía china no trata solo de sabor, sino también de estacionalidad, simbolismo y comunidad”.

Carmen Xiao, por su parte, responde con una curiosidad vinculada a un ingrediente muy habitual en la cocina china: “La carne de cerdo puede tener un olor/sabor no deseado. Puede ser una cosa cultural o genética. En la cocina china, casi siempre se hace un hervido previo con jengibre, cebollino chino, vino de cocina 黄酒 y estrella de anís. Se coloca la carne en agua fría y se lleva a ebullición unos minutos. Es importante retirar la espuma e impurezas. Al final se enjuaga la carne. Así se neutraliza mucho el sabor y mejora también la textura final”.