España, bajo el permanente síndrome de una crisis hídrica

Crecimiento demográfico, sequías prolongadas, lluvias torrenciales… España afronta un desafío creciente en sus infraestructuras hidráulicas. Nuestro país cuenta con 248.245 kilómetros de redes de distribución de agua potable y 189.203 de redes de saneamiento, más de 1.640 estaciones de tratamiento de agua potable (ETAP) y 2.232 depuradoras de aguas residuales (EDAR). Un sistema robusto, pero envejecido, explica Jesús Maza, presidente de la Asociación Española del Agua Urbana (DAQUAS): “El gran desarrollo urbanístico de nuestro país se produjo fundamentalmente en las décadas de 1950 y 1960, y muchas de las infraestructuras construidas entonces son las que siguen en servicio hoy, casi 70 años después. Actualmente, las redes de abastecimiento se renuevan a una media del 0,54% anual, y las de saneamiento apenas al 0,12%, cuando lo recomendable sería en torno al 2% anual”. Para Maza, esta brecha compromete la eficiencia hidráulica, con pérdidas relevantes de agua en las redes. España pierde alrededor del 19-20% del agua, debido a fugas, averías o mediciones ineficientes, cifra que ha mejorado en los últimos años pero que aún está lejos de los objetivos de la UE. “No son pérdidas que pueda permitirse un país con el estrés hídrico de España”, advierte Maza.

Hay que invertir más y rápido. El sector estima necesario movilizar unos 4.000 millones de euros anuales durante al menos una década para renovar redes, modernizar estaciones de tratamiento y reforzar la resiliencia. De ellos, entre 1.200 y 1.500 millones anuales deberían destinarse a adaptar depuradoras a los nuevos requisitos europeos. Antes de 2030, las plantas deberán incorporar tratamientos cuaternarios, los filtrados más extremos, capaces de eliminar microcontaminantes como restos de medicamentos, pesticidas o cosméticos.

Renovar redes y depuradoras es fundamental pero no suficiente: de cara a asegurar agua para todos, los expertos señalan que es esencial el tándem desalación y reutilización. “España cuenta con un parque de desalación muy consolidado, y como cualquier infraestructura industrial de larga vida útil las plantas se van actualizando de forma continua”, asegura Belén Gutiérrez, presidenta de la Asociación Española de Desalación y Reutilización (AEDyR). “A lo largo de los años se han realizado labores de mantenimiento y modernización, los llamados retrofits, para incorporar equipos más eficientes, nuevas membranas, sistemas de recuperación energética, digitalización y automatización, lo que permite reducir costes, consumo energético y huella ambiental”, añade.

Obras en marcha

“Además, progresivamente se han ido integrando energías renovables en la operación de muchas instalaciones y, en paralelo, se están impulsando nuevos proyectos en zonas con estrés hídrico”, ahonda. Se refiere, por ejemplo, a las plantas de IDAM Tordera II e IDAM Foix en Cataluña, así como IDAM Bajo Almanzora II e IDAM Costa del Sol en Andalucía, con un presupuesto conjunto de 833 millones de euros y 180 hectómetros cúbicos adicionales de producción. Paralelamente, varias plantas están en proceso de ampliación, como Torrevieja, Valdelentisco, Águilas, Carboneras y Dalías, con 221 millones para incrementar su capacidad en 86 hectómetros cúbicos. En España existen unas 800 desaladoras, pero el 80% de la producción se concentra en unas 50 grandes instalaciones del arco mediterráneo y los archipiélagos.

La segunda pata del tándem, la reutilización, es aún la gran desconocida y queda mucho por hacer. A partir de 2027 los municipios españoles de más de 50.000 habitantes deberán contar con planes de reutilización de agua, nunca para consumo humano, según el Reglamento de Reutilización aprobado por el Real Decreto 1085/2024. A juicio de DAQUAS, esta normativa debería facilitar la aplicación porque actualmente de los aproximadamente 4.000 hectómetros cúbicos de agua depurada cada año en España, solo se reutilizan 700. Murcia es el referente nacional, con más del 90% del agua depurada regenerada. En este punto, Gutiérrez señala dos proyectos destacados: el Plan PARRA en Andalucía, con más de 160 millones de euros para conectar depuradoras con redes de riego, y el proyecto de El Prat de Llobregat en Cataluña, líder en reutilización potable indirecta, que en sequía puede cubrir hasta el 25% del consumo de Barcelona.

Los operadores del sector conocen la importancia de estas soluciones para garantizar los recursos hídricos, especialmente ante sequías prolongadas. En el plan estratégico 2024-2027 de Veolia, que gestiona el suministro de agua a 13,5 millones de personas en más de 1.100 municipios, la desalinización ocupa un lugar central. Entre sus plantas en España, Bahía de Palma tiene la mayor capacidad de producción de agua de mar y es la principal fuente de suministro de Mallorca, mientras que en Sant Joan Despí (Barcelona) se encuentra la desalobradora más grande del grupo. En cuanto a la reutilización, Veolia apuesta por un modelo circular del agua, transformando depuradoras en ecofactorías. En España, la compañía reutiliza más del 15% del agua tratada, el doble de la media nacional, con proyectos emblemáticos como la Ecofactoría del Baix Llobregat en Barcelona, la BioSur en Granada, la depuradora Cabezo Beaza en Murcia o iniciativas en Roquetas de Mar (Almería), donde el agua regenerada se destina a usos industriales, agrícolas, ambientales e incluso a potabilización indirecta, reforzando la resiliencia hídrica y la seguridad del suministro.

“La magnitud del esfuerzo inversor es incuestionable, concluye el presidente de DAQUAS, y no puede afrontarse solo con fondos europeos o subvenciones: existe un déficit tarifario estructural que hay que abordar si se quiere garantizar la sostenibilidad del sistema”.