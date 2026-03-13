Una barra en Ponzano, un bar de vinilos en Recoletos y una tarta de queso con chocolate belga: tres planes para el fin de semana

El restaurante Nolita, el bar Fenómeno y la pastelería Maritta son tendencia en la capital por sus experiencias inolvidables

Marzo marca en Madrid el inicio de la primavera y el regreso de las tardes más largas. Con el cambio de estación, también vuelve la costumbre de alargar las cenas, quedar en barras concurridas o terminar la noche con un postre compartido.

Esta semana, Madrid te enreda propone tres direcciones: una mesa en la barra del restaurante Nolita, en la calle Ponzano; una copa en Fenómeno, un nuevo bar de vinilos en Recoletos, y una parada en el obrador Maritta para probar su nueva tarta de queso con chocolate belga.

Una barra viral en Ponzano

El restaurante Nolita (calle de Ponzano, 11) toma su nombre del barrio neoyorquino de Nolita, acrónimo de North of Little Italy. El proyecto busca trasladar a Madrid parte del ambiente de esa zona de Manhattan, conocida por su mezcla de gastronomía informal y oferta de bares.

El local se organiza en torno a una barra y una carta pensada para compartir. Entre los platos más habituales figuran la ensaladilla rusa, las gildas o los canelones, además de una hamburguesa que se ha convertido en uno de los platos más solicitados.

La propuesta se acompaña de una selección de vinos y pequeños bocados. Según el restaurante, el precio medio de una comida se sitúa entre 45 y 50 euros por persona.

El bar de moda para los melómanos

En el número 13 de la calle Recoletos acaba de abrir Fenómeno, un bar que adopta el formato hi-fi, un concepto en el que la música ocupa el centro de la experiencia.

Este tipo de locales se caracteriza por sistemas de sonido diseñados para escuchar discos con alta fidelidad. La idea tiene su origen en los jazz kissa japoneses, bares en los que durante décadas los clientes acudían principalmente a escuchar vinilos.

La barra de vinilos de Fenómeno. Cedida. COKE RIERA

La música corre a cargo de varios DJs que pinchan exclusivamente en vinilo. El local ocupa unos 400 metros cuadrados y combina dos cabinas de DJ, varias barras y zonas para permanecer de pie o sentado.

La carta incluye cócteles clásicos y de autor, además de una propuesta gastronómica breve con platos para compartir como torreznos ibéricos, croquetas, steak tartar o tostadas de atún rojo. Fenómeno abre de lunes a domingo, de 17.00 a 4.00.

La tarta de queso que se rinde ante el chocolate belga

El obrador Maritta ( Calle de las Naciones, 5), situado en el barrio de Salamanca, ha añadido a su carta una nueva versión de su tarta de queso: una receta que incorpora ganache de chocolate belga a la mezcla original.

La base de la tarta se mantiene sin cambios. Se elabora con huevo pasteurizado, azúcar, nata y queso crema gallego, sin harina ni base de galleta, lo que la hace apta para dietas sin gluten.

La tarta de chocolate Belga de Maritta. Cedida.

Para esta nueva versión, el equipo del obrador prepara una ganache de chocolate negro y con leche de origen belga que se integra en la mezcla de la tarta antes del horneado. Según explica María Pérez, responsable del proyecto, el objetivo era “mantener el equilibrio entre el sabor del queso y el chocolate”.

Maritta produce alrededor de 300 tartas al día y ofrece distintos sabores además de la receta clásica, entre ellos pistacho, caramelo, chocolate blanco o avellana. Las tartas se venden en varios tamaños y pueden encargarse hasta las 20.00 del día anterior.