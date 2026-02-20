Dum dum, Taura Studio y Matcha Atelier: tres planes que demuestran que lo poco es doblemente bueno

De ‘dumplings’ reinterpretados a pilates y matcha ceremonial: experiencias distintas que comparten una misma idea de cuidado y detalle

Madrid sigue sumando aperturas, pero no todas responden al mismo impulso. Algunas apuestan por reinterpretar lo conocido; otras, por afinar una disciplina hasta convertirla en ritual. Esta semana Madrid te enreda reúne tres propuestas que, desde lugares muy distintos, comparten una misma premisa: hacer pocas cosas y hacerlas bien.

En Tetuán, Dum Dum amplía su universo de dumplings creativos con un segundo local junto al Bernabéu. En Chamartín, Taura Studio consolida su apuesta por el pilates en formato boutique. Y en el barrio de Salamanca, Matcha Atelier construye un espacio donde el té ceremonial japonés y la pastelería de precisión marcan el ritmo. Tres direcciones, tres maneras de entender la experiencia en una ciudad que nunca para de crecer.

‘Dumplings’ sin corsé

Dum Dum (Calle de Blasco de Garay, 10) entiende el dumpling como un formato abierto. La propuesta parte de una idea sencilla: trasladar sabores reconocibles a una nueva forma. Así, en la carta conviven referencias como la cheeseburger, la carbonara o el pepito de ternera con combinaciones que miran a Asia.

El segundo local, situado junto al Bernabéu, mantiene la estética urbana del proyecto original y una cocina visible que refuerza la interacción con el cliente. El espacio, de dimensiones contenidas, está pensado para compartir y probar distintas piezas en una misma visita. “La acogida del primer local nos animó a seguir creciendo. Queremos que cada dumpling conecte con el público desde algo familiar, pero con un giro inesperado”, señalan Kéril Gómez y Yerai Gómez, fundadores del proyecto.

La experiencia es informal y dinámica, pensada tanto para una comida desenfadada como para una cena sin formalidades. El ticket medio se sitúa entre los 20 y los 30 euros por persona, en función del número de dumplings y la bebida elegida.

Pilates ‘reformer’ con enfoque boutique

Taura Studio (Calle del Príncipe de Vergara, 103) propone una versión exigente y estructurada del pilates reformer. Las clases, de 50 minutos, se organizan en grupos reducidos —máximo 10 personas— para garantizar una atención personalizada. La oferta incluye sesiones full body, abs & booty, cardio & strength y opciones de mayor intensidad para quienes ya dominan la máquina. El objetivo es integrar el entrenamiento en la rutina semanal con constancia y seguimiento. El estudio dispone de duchas, taquillas y toallas, lo que facilita encadenar la clase con la jornada laboral o un plan posterior. Las reservas se gestionan a través de su aplicación.

El local de Taura studio en Madrid. Cedida.

El pack de bienvenida ofrece tres clases por 59 euros. “Queríamos un espacio acogedor pero exigente. La constancia es clave: si el proceso se disfruta, los resultados llegan”, explican sus fundadores. “El perfil del público combina madrugadores que entrenan antes de trabajar y asistentes de tarde que buscan cerrar el día con actividad física”.

Precisión y calma en torno al matcha

Matcha Atelier (Calle de Castelló, 14) nace a partir del acceso directo a matcha de alta calidad procedente de Japón, ese que se cultiva en jardines familiares y que se trabaja molido en piedra. A partir de esa materia prima se articula una propuesta centrada en el té ceremonial, el café de especialidad y una selección reducida de postres elaborados en el propio obrador. El espacio, sobrio y contemporáneo, gira en torno a una barra de mármol donde las preparaciones se realizan a la vista. La estética es minimalista y la experiencia, pausada.

El matcha y los postres de mango de Matcha Atelier. Cedida. DOS22

Entre sus propuestas destacan los postres trompe-l’œil, concebidos para jugar con la apariencia sin descuidar el sabor ni la textura. Funcionan sin reservas, y varias piezas se agotan con frecuencia, especialmente en fin de semana. Se recomienda pedir el de manzana y limón. El ticket medio oscila entre 10 y 20 euros, según la combinación elegida.

“Preferimos trabajar con una carta breve y profundizar en cada producto. Buscamos consistencia y precisión en cada detalle”, explica su fundadora, Laura Paulino.