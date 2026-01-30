5 planes gratis en Madrid del 30 de enero al 6 de febrero: un concierto de piano y una proyección de ‘Sirât’

El segundo mes del año arranca con un espectáculo de luces LED, una exposición de arte urbano y una conferencia sobre la crisis humanitaria que sufre Gaza

El tren de borrascas que ha azotado la Península en la última semana no ha hecho mella en la oferta cultural de la capital. Ni el frío ni la lluvia tienen por qué ser un obstáculo para aquellos que busquen hacer actividades interesantes y gratuitas fuera de su casa porque la programación de febrero incluye una amplia selección de planes de interior. La música y el arte volverán a ser los protagonistas indiscutibles de la cultura madrileña una semana más.

Un concierto de piano del aula Josu de Solaun promete una exhibición de destreza en el Ateneo de Madrid, donde el alumnado del prestigioso músico interpretará las partituras más célebres de genios de la música clásica como Frédéric Chopin o Franz Liszt, entre muchos otros. Los amantes del arte podrán viajar a los orígenes del arte contemporáneo a través de la exposición Arte urbano. De los orígenes a Banksy.

Con los Premios Oscar a la vuelta de la esquina, aquellos que no hayan visto todavía Sirât, del director Óliver Laxe, tendrán una nueva oportunidad en la Casa de Vacas. La mirada más reflexiva tendrá un espacio en el Círculo de Bellas Artes. Allí, el director de operaciones de UNRWA en Gaza, Sam Rose, hablará sobre la crisis humanitaria que vive la Franja. Para los que busquen una alternativa más original o rompedora, pueden asistir a un espectáculo de luces LED en el centro cultural El Pozo, en el distrito Puente de Vallecas.

Una lección magistral

El Ateneo de Madrid acoge un recital de piano protagonizado por alumnos del aula Josu de Solaun, una cita que propone un recorrido exigente y sugerente por algunos de los grandes hitos de la historia musical. El programa abarca desde el refinamiento impresionista del francés Maurice Ravel, con Una barca sobre el océano, hasta el virtuosismo extremo del ruso Miri Balákirev, pasando por la evocación española de Joaquín Turina, la profundidad romántica del Nocturno op. 48 número 1 de Chopin, la intensidad expresiva de la Sonata número 2 de Rachmaninov y el brillo de la Rapsodia húngara número 12, de Franz Liszt. Un mosaico de estilos que pone a prueba tanto la técnica como la madurez musical de los intérpretes.

El concierto se inscribe en la labor pedagógica del pianista Josu de Solaun (Valencia, 1981), una de las figuras más reconocidas del piano español en el ámbito internacional. Formado en la Manhattan School of Music de Nueva York, donde obtuvo licenciatura, máster y doctorado, De Solaun es el único pianista español ganador de los concursos José Iturbi y George Enescu, y ha sido distinguido en varias ocasiones por los International Classical Music Awards.

Fecha: el 1 de febrero a las 19.00.

Lugar: calle del Prado, 21.

Transporte: estaciones de Metro de Antón Martín (línea 1), Sol (líneas 1, 2, 3 y Cercanías) y Sevilla (línea 2).

Una ventana a los Premios Oscar

El Festival 4 Estaciones suma a su programación cultural la proyección de Sirât, una de las películas españolas más comentadas del año, en la Casa de Vacas, el histórico centro cultural ubicado en El Retiro. Dirigida por Óliver Laxe, la cinta propone un viaje físico y espiritual por el Sáhara: un padre y su hijo recorren paisajes extremos en busca de una hija desaparecida tras asistir a una rave, en un relato que combina trance, duelo y redención, atravesado por una potente dimensión sensorial. Presentada en el Festival de Cannes, Sirât confirma la apuesta del ciclo por un cine contemporáneo exigente, que dialoga con el presente desde los márgenes.

El enclave no es casual. La Casa de Vacas, antiguo pabellón ganadero reconvertido en espacio cultural a finales del siglo XX, se ha consolidado como uno de los escenarios más singulares de la oferta municipal madrileña, combinando proximidad, patrimonio y programación de calidad. En este marco se inscribe la obra de Laxe (París, 1982), director clave del nuevo cine español, autor de títulos como O que arde y Mimosas, reconocido por su mirada radical y humanista. Sirât prolonga esa trayectoria: un cine que explora la fragilidad del mundo contemporáneo mientras busca, entre ruinas y desiertos, la posibilidad de un nuevo comienzo.

Fecha: el 2 de febrero a las 18.30.

Lugar: Casa de Vacas, en El Retiro.

Transporte: estación de Metro de Retiro (línea 2).

Fotografías de la Franja de Gaza

La Franja de Gaza recobra su voz en el Círculo de Bellas Artes gracias a la conferencia Inquebrantables junto a Gaza, en la que el director interino de UNRWA, Sam Rose, ofrece una mirada directa sobre la crisis humanitaria que afecta a miles de palestinos. Esta situación se agrava en un contexto político complejo, tras la reciente decisión del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, de reescribir los términos del alto el fuego, condicionando la reconstrucción y manteniendo la tensión en la región. En la Sala de Columnas, emblemático espacio del Círculo, Rose combina su experiencia en operaciones humanitarias con el relato de la vida cotidiana de los refugiados palestinos, acercando al público madrileño la dimensión real del conflicto y sus consecuencias más inmediatas.

Fecha: el 5 de febrero a las 19.30.

Lugar: calle de Alcalá, 42 (Círculo de Bellas Artes).

Transporte: estación de Metro de Banco de España (línea 2).

Los orígenes del arte urbano

Organizada en cinco etapas históricas, la exposición Arte urbano. De los orígenes a Banksy traza la evolución de técnicas, estilos y discursos que han permitido que el arte urbano pasase de ser una expresión marginal a un fenómeno cultural global. Desde los grafitis clandestinos de Filadelfia y Nueva York en los años sesenta hasta la irrupción de figuras contemporáneas como Banksy, JR o Invader, la muestra reúne más de 60 obras originales de artistas internacionales y españoles, incluidos Suso33, EL Xupet Negre y PichiAvo. La exposición permite recorrer la historia del street art, su diálogo con la sociedad y la política, y cómo su estética ha influido en el imaginario urbano del siglo XXI, convirtiéndose en un espejo de la cultura contemporánea.

Fecha: del 4 de febrero al 3 de mayo.

Lugar: calle de Mateo Inurria, 2 (Fundación Canal de Isabel II).

Transporte: estación de Metro de plaza de Castilla (líneas 1, 9 y 10).

Un festival de luz y de color

Los objetos luminosos, las coreografías precisas y una atmósfera sonora cuidada son los tres elementos que definen a Light & Magic, un espectáculo de circo contemporáneo y malabares LED organizado por 21 Distritos, el programa del Área de Cultura del Ayuntamiento de Madrid para la “dinamización de los barrios a través de acciones artísticas y culturales”. Los artistas de Circo Diverso transforman la oscuridad en un lienzo de luz y movimiento, donde cada gesto y cada giro de los objetos luminosos se convierte en una especie de narrativa visual capaz de despertar emociones en el público de todas las edades.

