El turístico Mercado de San Miguel estará cerrado hasta nuevo aviso por obras de restauración

Los propietarios no han dado fechas para la culminación de las reformas, que podrían estar relacionadas con la expansión de los espacios comerciales

El Mercado de San Miguel, uno de los sitios turísticos más populares del centro de Madrid, cierra sus puertas hasta nuevo aviso. Desde el pasado 7 de enero, los más de 20 puestos que ofertan una selección de recetas de la gastronomía española, desde arroces mediterráneos hasta los quesos de Asturias, han bajado la persiana para llevar a cabo obras de “mejora y conservación del patrimonio histórico”, según ha informado la institución en su página web.

“El Mercado de San Miguel es un espacio gastronómico, una estructura única de Madrid y un lugar que forma parte de la memoria colectiva de la ciudad. Por eso, hacemos una pausa para cuidar el patrimonio que nos une y proteger su legado, asegurando que pueda seguir siendo disfrutado por las generaciones futuras”, explican en el comunicado.

Esta no es la primera vez que el mercado cierra para atravesar un proceso de reforma. A finales de 2018 completó una de las últimas, tras ser adquirido en su mayoría por la gestora inmobiliaria Redevco en 2017, y en 2023 sufrió un parón de 24 horas por el “riesgo estructural” declarado en una inspección del Ayuntamiento de Madrid, mientras se desarrollaban obras de rehabilitación del espacio sin parar la actividad. Durante 2024 y 2025 también se han llevado a cabo obras de mantenimiento de la estructura de hierro.

El interior del Mercado de San Miguel, en Madrid. Danny Lehman (Getty Images)

Los propietarios del mercado han manifestado su intención de expandir los espacios comerciales del edificio, que implicaría la reforma de la zona del sótano. El proyecto pretende excavar bajo el suelo de las instalaciones para aumentar en casi 170 metros cuadrados la superficie total y ya cuenta con el visto bueno del Ayuntamiento de Madrid, gracias a un resquicio legal, ya que la normativa municipal para la conservación de los Bienes de Interés Cultural (BIC), como es este mercado, prohíbe expresamente este tipo de actuaciones.

Esta podría ser una de las causas del cierre del edificio, pero en su comunicado oficial, el mercado no ha dado más detalles ni una fecha probable de apertura. “Muy pronto volveremos a abrir nuestras puertas y seguiremos construyendo nuevas historias juntos”, han expresado.

Este edificio fue inaugurado en 1916 como un mercado de abastos y desde entonces conserva su estructura original de hierro forjado que lo distingue en medio de los edificios de la ciudad. No fue hasta mayo de 2009 que el mercado se convirtió en el espacio gastronómico que hoy conocemos, que poco a poco se fue popularizando hasta convertirse en una parada obligatoria en la ruta turística madrileña. Hoy, recibe más de 10 millones de visitantes cada año.

El Mercado San Miguel, de carácter privado, es uno de los principales mercados gastronómicos a nivel europeo. En su interior se pueden degustar productos de primera calidad tanto en puestos fijos como móviles, como son los helados del chef tres estrellas Michelin Jordi Roca, los arroces tradicionales de Rodrigo de la Calle (una estrella Michelin) o las tapas castizas del Grupo Arzabal.