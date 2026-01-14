El Gobierno de Ayuso prepara la destitución del director general de emergencias

La alerta lanzada por el cuerpo de bomberos de la Comunidad de Madrid sobre la crisis de su unidad médica ha sido resuelta. El Sindicato de Bomberos federado en CSIT y mayoritario en la comunidad ha alcanzado un preacuerdo con la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior ―de la cual depende el cuerpo― para garantizar la continuidad de la unidad médica. Esto después de que tuviera que cerrar temporalmente por falta de facultativos los primeros días del año. La nueva propuesta del Ejecutivo autonómico incluye la incorporación de una nueva plaza de médico, un enfermero y, por primera vez, un psicólogo para atender la salud mental de los profesionales. También incluye la subida inmediata del nivel de complemento de destino a los actuales facultativos que integran la unidad. Como consecuencia de este acercamiento, los sindicatos han desconvocado la manifestación que estaba programada para el 22 de enero. La consejería también ha confirmado a los sindicatos el relevo del director general de Emergencias, Pablo Cristóbal.

A mediados de diciembre, el sindicato de Bomberos exigió el cese de Cristóbal por la “deficiente gestión” del brote de gripe aviar que se registró en la región. La situación con el director, resalta el sindicato, era “insostenible”. En una reunión mantenida el martes, según ha detallado Israel Naveso, portavoz del Sindicato de Bomberos, el consejero Carlos Novillo les informó de la sustitución de Cristóbal en la Dirección General de Emergencias. En principio, seguirá en el cargo hasta que termine el mes. EL PAÍS ha confirmado el relevo de Cristóbal a través de un portavoz de la Consejería de Medio Ambiente, que señala: “Tras dos años y medio de intenso trabajo, gestión ejemplar de emergencias y dirección de los servicios de Bomberos y de Agentes Forestales, se va a relevar de su cargo como director general de Emergencias de la Comunidad de Madrid”. El gobierno regional no ofrece más detalles sobre el motivo de su salida ni quién lo reemplazará en el cargo.

Naveso dice estar satisfecho con el preacuerdo y ensalza que la nueva propuesta presentada por la consejería incluya la incorporación de un psicólogo a la unidad médica. “Es algo en lo que estamos absolutamente abandonados”, subraya en relación a la atención de la salud mental de los profesionales del cuerpo. “Debido a los siniestros a los que nos enfrentamos y al tratamiento de víctimas que nosotros hacemos, todo esto causa un desgaste y un daño a nivel de salud mental”, detalla Naveso por teléfono. Estos problemas incluyen insomnio, ansiedad y cuadros depresivos. “Es algo que cualquier persona de la calle también sufre, pero nosotros estamos muy expuestos porque cuando intervenimos hay que tener en cuenta que siempre nos encontramos a personas que se encuentran seguramente en el peor momento de su vida. Es imposible que eso no te afecte”.

Hasta ahora, para tratar cuestiones de salud mental, Naveso explica que tienen que acudir a su médico de cabecera y este los deriva a un especialista. La atención que reciben en este aspecto la asume la mutua que, en este caso, es Fremap. Sin embargo, considera que es un proceso negativo: “Tenemos que tener nuestro propio psicólogo en la unidad médica, que tenga la cercanía suficiente con los trabajadores y que sepa del mundo de la emergencia porque es muy particular”.

La reunión con el consejero de Medio Ambiente Carlos Novillo, dice el sindicato, fue convocada de forma urgente a las 10.30 del martes y duró cerca de dos horas. El preacuerdo, con el visto bueno tanto de la Consejería de Hacienda como de la Dirección General de Función Pública, incluye la subida del nivel de complemento de destino (NCD) de los actuales facultativos. La persona que ocupe la jefatura de área de la unidad médica tendrá un NCD 29, tres médicos tendrán un NCD 28 y el quinto médico tendrá un NCD 26, según indican desde el Sindicato de Bomberos. “Este NCD nos garantiza la asistencia y el futuro de la unidad médica porque ahora sí, con estas condiciones laborales, nos aseguramos de que vengan médicos de la sanidad pública a ocupar estos puestos”, comenta Naveso.