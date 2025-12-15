Ir al contenido
Madrid
COMUNIDAD DE MADRID

Madrid reconoce 20 focos de gripe aviar desde septiembre que han afectado a gallinas, ocas o cigüeñas

El Gobierno regional decide restricciones a la cría en 18 municipios hasta enero

Juan José Mateo
Juan José Mateo
Madrid -
La Comunidad de Madrid ha detectado desde septiembre hasta 20 focos de gripe aviar en la región, según recoge este lunes el boletín oficial de la región (BOCM). La cuantificación de los lugares en los que se han detectado aves enfermas, y potencialmente transmisoras de esta enfermedad que puede ser letal para los animales, llega en medio de la polémica generada por la detección de cientos de cigüeñas muertas en cuatro municipios de la Comunidad. En un principio, el Ejecutivo autonómico no informó al Ministerio de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de uno de los brotes causantes, al considerar que era “de baja patogenicidad”. Ahora adopta restricciones a la cría de aves en 18 municipios de la comunidad, que estarán vigentes como poco hasta el 11 de enero.

“El 22 de septiembre de 2025, se confirmó un primer foco de influenza aviar altamente patógena en aves silvestres, subtipo H5N1 en la Comunidad de Madrid, concretamente se trataba de dos ocas procedentes del Parque de Andalucía de Alcobendas”, se lee en la resolución publicada en el BOCM. “El 1 de octubre de 2025 se confirmó un primer foco de influenza aviar altamente patógena en aves de corral, subtipo H5N1 en la Comunidad de Madrid, en una explotación de gallinas ponedoras en el municipio de Valdemoro”, se siegue. “A lo largo de los meses de octubre y noviembre se han confirmado focos de aves silvestres en los municipios de Móstoles, Alcorcón, Leganés, Fuenlabrada, Madrid (parque de El Retiro), Villamanrique de Tajo, Getafe, Ciempozuelos, Torres de la Alameda, Chinchón, San Martín de la Vega y Madrid (parque de La Gavia) y en aves cautivas en Torrejón de Velasco y Ciempozuelos”, se añade. Y se remata: “El 11 de diciembre de 2025 se han confirmado cuatro nuevos focos en aves silvestres en Getafe-Perales del Río, Boadilla del Monte, Arganda del Rey y Rivas-Vaciamadrid”.

Para explicar esa repentina proliferación de casos, el Gobierno autonómico se escuda en que es lo mismo que está ocurriendo en el resto de Europa. La migración de esas aves, se argumenta, es “el factor determinante” de la llegada del virus a España. Una tesis que excluye la posibilidad de una cepa autóctona y diluye la responsabilidad de la Administración regional.

En todo caso, y ante el “solapamiento de focos en la zona sur de la Comunidad de Madrid”, el Gobierno que preside Isabel Díaz Ayuso ha decidido adoptar restricciones en 18 municipios en los que residen millones de habitantes: Alcorcón, Arganda del Rey, Boadilla del Monte, Campo Real, Getafe, Leganés, Loeches, Madrid (zona sureste y suroeste), Majadahonda, Mejorada del Campo, Morata de Tajuña, Móstoles, Pinto, Pozuelo de Alarcón, Rivas-Vaciamadrid, San Martín de la Vega, Velilla de San Antonio y Villaviciosa de Odón.

En ellos queda prohibido criar patos y gansos con otras especies de aves de corral; criar a estas últimas al aire libre; o que compartan depósitos de agua con aves silvestres. Además, se subraya la necesidad de minimizar las visitas a las instalaciones de cría, y de aplicar protocolos de desinfección tanto a personas como a vehículos.

El Laboratorio Central de Veterinaria, dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, confirmó el pasado jueves la presencia de gripe aviar de alta patogenicidad en los ejemplares de cigüeña que a principios de diciembre aparecieron muertos en las inmediaciones del río Manzanares

El medio millar de cigüeñas encontradas no solo en aguas del río Manzanares, sino también en la zona de Perales del Río y la Marañosa, en el municipio de Getafe, estaban afectadas por un brote de gripe aviar de alta gravedad. Aunque en un primer momento los resultados reflejaban una baja incidencia del virus, ahora la Consejería de Medio Ambiente confirma en un comunicado que los análisis adicionales han resultado concluyentes y debe por ello informar al resto de administraciones.

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, aclaró la semana pasada que por el momento tan solo se ha encontrado el virus en “aves silvestres” y que “no hay ninguna explotación avícola afectada en la región”.

“Nos alegramos de que esas medidas de contención que tenemos en toda España y que estamos coordinando con el Ministerio estén funcionando”, añadió, antes de que este lunes el BOCM recogiera la ampliación de las restricciones para evitar la expansión del virus.

Sobre la firma

Juan José Mateo
Juan José Mateo
Juan José Mateo - twitter
Es redactor de la sección de Comunidades y está especializado en información política. Trabaja en EL PAÍS desde 2005. Es licenciado en Historia por la Universidad Complutense de Madrid y Máster en Periodismo por la Escuela UAM / EL PAÍS.
