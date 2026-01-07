Los bomberos de Madrid, en alerta por el cierre temporal de su unidad médica: “Lleva años en deterioro”
Los sindicatos advierten de una supuesta estrategia de la comunidad para privatizar. El Ejecutivo autonómico lo niega y matiza que el servicio está operativo
El cuerpo de bomberos de la Comunidad de Madrid ha comenzado el año con su unidad médica cerrada. Por primera vez desde la creación de la unidad, esta se ha visto obligada a cerrar por la falta de facultativos. “Una incidencia laboral, unida a un permiso vacacional, ha sido suficiente para provocar su cierre hasta el próximo 12 de enero”, alerta el Sindicato de Bomberos federado en CSIT y mayoritario en la comunidad. Desde CC OO y UGT denuncian que la unidad médica “lleva años en deterioro” y afirman que se trata de una estrategia para “debilitar el servicio público y privatizar”. Fuentes de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior ―de la cual depende el cuerpo de bomberos de la comunidad― niegan dicho interés y matizan que el servicio “está operativo y activo para hacer los reconocimientos médicos” de los profesionales.
Los bomberos describen el papel de la unidad médica como esencial para la plantilla. Entre sus funciones se encuentra vigilar la salud de los profesionales, la adaptación de puestos, las alertas médicas, la valoración de enfermedades familiares, la gestión de material sanitario de parques y vehículos, el control de vacunaciones y el apoyo en procesos selectivos. Israel Naveso, portavoz del Sindicato de Bomberos federado en CSIT afirma que el cierre de la unidad médica se ha derivado “por una dejación de funciones evidente de la Dirección General de Emergencias”. También denuncia que el gobierno regional tiene la intención de privatizar ese servicio: “Ellos prefieren una empresa privada como puede ser Fremap, que es la que está dando el servicio a todos los funcionarios de la Comunidad de Madrid en caso de bajas laborales”.
La unidad médica del cuerpo de bomberos tiene cuatro plazas, pero solo dos están cubiertas. El cierre ha ocurrido porque uno de los sanitarios está de vacaciones y el que debía reemplazarlo está de baja. Esta situación ha coincidido con la jubilación de un facultativo y una plaza que, dice Naveso, lleva año y medio sin cubrirse. “Con cuatro médicos la unidad médica más o menos podría funcionar, pero era la plantilla que había hace 20 años, cuando había unos 900 bomberos. Actualmente somos más de 1.700. La previsión que han hecho es absolutamente escasa para dar servicio a toda la plantilla”, critica Naveso.
Otros sindicatos coinciden en que la unidad médica se ha debilitado. Jorge Escribano, coordinador de la sección sindical de CC OO del cuerpo de bomberos de Madrid, es tajante al afirmar que la unidad “lleva años de deterioro”. Aunque aclara que, por ahora, sigue con los reconocimientos médicos y la adaptación de puestos de trabajo de la plantilla, advierte de que solo hay dos facultativos para las cuatro plazas que se necesitan. “No dan abasto”, alerta. Victor Monedero, responsable autonómico de bomberos UGT, asegura que “el progesivo deterioro de la unidad médica no es un hecho puntual ni reciente”, sino que es el resultado de “un proceso de desmantelamiento que se viene gestando desde hace años, acelerado tras la externalización de servicios hacia empresas privadas”. Monedero es claro en su denuncia: “La entrada de Fremap y, actualmente, la inminente llegada de Quirón Prevención con la intención de asumir servicios médicos públicos en la Comunidad de Madrid, supone un nuevo paso en la estrategia de privatización encubierta”.
Fuentes de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior ―de la cual depende el cuerpo de bomberos de la comunidad― niegan que haya un interés por privatizar el servicio, como denuncian los sindicatos. Respecto al cierre temporal de la unidad médica, explican que, “en estos días, hay un profesional de baja médica y otro de vacaciones, estando operativo el servicio de enfermería y el personal administrativo”. Además, confirman que “se está llevando a cabo un procedimiento para cubrir la vacante tras la jubilación de un profesional”. Desde la consejería subrayan que el servicio “está operativo y activo para hacer los reconocimientos médicos del cuerpo de bomberos”, y aclaran que las emergencias médicas son atendidas por la mutua médica Fremap.
