La Xunta inicia el archivo del proyecto de macrofactoría de celulosa de Altri en Lugo

La consejera de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, ha anunciado este viernes que la Xunta de Galicia ha iniciado el proceso para el archivo del expediente del proyecto industrial de Altri para erigir una macrofactoría de celulosa y fibras textiles en el municipio lucense de Palas de Rei. Según ha explicado Lorenzana, la decisión viene motivada por la exclusión de esta futura planta de la planificación energética del Gobierno hasta 2030, de modo que la empresa no puede garantizar su conexión a la red.

En el transcurso de una visita a la empresa Maderas Besteiro y ante preguntas de los periodistas, la conselleira ha recordado que “la zona central de Lugo, que linda con A Coruña, queda absolutamente sin conexión” en esa planificación energética del Gobierno. Lorenzana ha explicado que “esta misma semana” se le ha comunicado a la empresa que tiene tres meses, el plazo que marca la ley, para que “justifique la conexión” que había presentado en el proyecto, porque de lo contrario “se procederá al archivo formal del expediente de Altri”.

“Evidentemente, el archivo y la caducidad del expediente vienen determinados porque la empresa no puede justificar la fórmula técnica prevista en el proyecto para su conexión a la red”, ha indicado la conselleira, que ha subrayado que ya se ha referido a esta cuestión desde que se le otorgó al proyecto la declaración de impacto ambiental favorable. En cuanto a la posibilidad de que el proyecto se retome en el futuro, si finalmente la empresa no consigue ahora justificar esa conexión a la red eléctrica, la conselleira ha señalado que no habrá otra planificación energética por parte del Gobierno hasta 2030. El anuncio de la instalación de esta factoría ha provocado a lo largo de estos años mucha contestación social en la zona, donde se convocaron múltiples manifestaciones en su contra en distintos puntos de Galicia.