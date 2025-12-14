El grito de ‘Altri non’ no se apaga: multitudinaria manifestación en Galicia contra la macrocelulosa
Los opositores a la planta bendecida por la Xunta mantienen el pulso contra un proyecto moribundo que no ha logrado los fondos europeos que necesita
Las protestas contra la gran fábrica de celulosa y fibras textiles que la pastera portuguesa Altri y el empresario coruñés Manuel García Pardo, dueño de Greenalia, proyectan en Palas de Rei (Lugo) no decaen. Con el plan para levantar la factoría en horas bajas por los problemas de financiación, Santiago ha acogido este domingo una multitudinaria manifestación que al grito de “Altri non” ha colapsado su casco histórico. Marta Gontá, portavoz de Ulloa Viva, la plataforma vecinal nacida para combatir la construcción de la factoría, ha celebrado la respuesta ciudadana a la convocatoria y ha insistido en que si se ejecuta, solo traerá “pobreza”.
El proyecto está diseñado para producir 400.000 toneladas de celulosa soluble y 200.000 de fibras textiles sostenibles. Ocuparía 366 hectáreas y prevé una masiva captación y vertido de agua del río Ulla, un cauce que desemboca en la marisquera ría de Arousa. Ya cuenta con la declaración de impacto ambiental favorable que ha emitido la Xunta de Alfonso Rueda (PP). Sin embargo, sus promotores atraviesan graves problemas de financiación, ya que pretenden pagar los 1.000 millones que cuesta su construcción con 250 millones de subvenciones públicas que no han conseguido. El rechazo a sus dos solicitudes de fondos europeos ha dejado además a la planta sin enganche a la red eléctrica. Hace solo unos días, Rueda admitió que el futuro de la fábrica que su Gobierno considera “estratégica” está en el aire: “Frente a todas estas dificultades [la empresa] tendrá que decidir lo que toque en consecuencia”.
La plataforma Ulloa Viva, que ha impulsado la movilización contra la factoría junto a la Plataforma de Defensa da Ría de Arousa, ha convocado la manifestación de este domingo porque advierte de que el proyecto no está muerto del todo. Miles de personas han secundado su llamamiento con una marcha que ha desembocado en la plaza del Obradoiro, justo un año después de que otra manifestación contra la macrocelulosa desbordase este espacio. Se cumplen también dos años de que los promotores de la celulosa solicitaron el permiso para captar del río Ulla hasta 46 millones de litros de agua al día, uno de los mayores impactos ambientales que señalan los ecologistas, pero la Xunta todavía no se lo ha otorgado. “Creemos que llegó el momento de que Altri renuncie públicamente a su proyecto. Es más, le exigimos que lo hagan, porque está claro que no son bienvenidos”, emplaza Manuel Santos, portavoz de Greenpeace en Galicia.
A la protesta contra la factoría de Altri han acudido representantes de los partidos de la oposición, sindicatos, organizaciones ecologistas y cofradías de pescadores, estas últimas por su temido impacto en la ría de Arousa. “Le pedimos al presidente de la Xunta que escuche el clamor social, que deje de hacer de comercial de ese franquismo industrial que representa Altri”, ha señalado la líder del BNG, Ana Pontón, sobre un proyecto que “aún sigue vivo”. “Queremos cuidar del medio ambiente. Galicia puede dar mucho más que recoger proyectos que en otras partes no quieren”. Lara Méndez, número dos del PSdeG-PSOE, ha destacado que el proyecto no se ha puesto en marcha porque “el Gobierno de Pedro Sánchez le dijo no a Altri hasta en tres ocasiones”, en alusión a las dos convocatorias de fondos europeos en las que sus promotores no lograron ayudas públicas y a su exclusión de la planificación eléctrica que diseña el Ejecutivo central.
