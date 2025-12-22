El resultado de Unidas por Extremadura no aplaca la tensión interna a la izquierda del PSOE

El resultado histórico de Unidas por Extremadura en las elecciones de este domingo que alcanza los siete diputados, sube más de 17.000 votos y revierte la caída de los últimos años a costa del desplome del PSOE― ha servido para dar un respiro a las organizaciones a la izquierda del socialismo en un fin de año muy complicado, pero no para aplacar las tensiones internas y mucho menos decidir una tregua. Las posiciones han vuelto a mostrarse firmes esta mañana en las comparecencias de los dirigentes nacionales de cada partido. El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha celebrado el éxito de la candidatura liderada por Irene de Miguel (su partido obtiene la mayoría del grupo, cuatro diputados) y ha reivindicado que ese es el camino a seguir en los comicios que llegan en febrero en Aragón y después en Castilla y León y Andalucía, donde su formación, asegura, tiene la “responsabilidad” de “vertebrar” esas alianzas amplias. Mientras, desde Podemos, su secretario de Organización, Pablo Fernández, ha vuelto a advertir de que el éxito del domingo tiene que ver con la existencia de una izquierda “arraigada al territorio y que cuenta con partidos políticos de verdad, no sumisos al PSOE”, una referencia directa a Movimiento Sumar, el partido de Díaz, que no concurría en esos comicios al no estar constituido en Extremadura. Fernández ha “refrendado” todas las declaraciones de De Miguel, también su posición sobre la vicepresidenta segunda del Gobierno, a la que se refirió hace unos días como “fraude para la izquierda”. Durante la campaña, la cabeza de lista no ha escatimado en críticas a la dirigente gallega, a la que en su día sí respaldó frente a los recelos de la dirección nacional de Podemos.

Frente a la debacle socialista, y en plena crisis dentro del Gobierno de coalición, Maíllo ha lanzado un mensaje al PSOE: ”No es hora del manual de resistencia, sino del manual de acción. Tenemos que lanzar una propuesta audaz en política de vivienda", ha reclamado en referencia a la prórroga de los más de 600.000 contratos de alquiler que vencen en los próximos meses. El Ejecutivo ha anunciado esta misma mañana un acuerdo con EH Bildu para prolongar también el escudo social, una reclamación también del socio minoritario a lo largo de las últimas semanas.

En su intervención, Maíllo ha vuelto a advertir al presidente Pedro Sánchez de que el “inmovilismo no es una opción frente al avance reaccionario”. En rueda de prensa desde Sevilla, el líder de IU ha dejado algún recado a resto de organizaciones del espacio político. “El camino que se ha planteado en esta propuesta vinculada al territorio, muy pegada a la gente y cohesionada internamente, es una línea que da esperanza al resto de la izquierda. En cada realidad territorial, conformar las articulaciones de las fuerzas realmente existentes es el camino para crear un proyecto político de esperanza”, ha señalado justificando la ausencia de Movimiento Sumar. Maíllo se ha referido a esta vocación “unitaria” para las convocatorias que vienen por delante, sobre todo la de Aragón, cuyas negociaciones deben cerrarse como tarde el próximo viernes y donde no ha querido dar nada por hecho. Las claves, para él, son, como ha ocurrido en Extremadura, la elaboración de una propuesta programática, un proyecto arraigado al territorio y sus intereses siempre desde el “respeto a las organizaciones y la visibilidad compartida”, además de la “capilaridad y extensión territorial”, algo que en IU, ha presumido, “aportan” y que ha sido “determinante en esa vertebración de un proyecto que está consolidado”, ha señalado.

Sin Movimiento Sumar

En una comparecencia muy dura igualmente con el PSOE, y sin rastro de autocomplacencia, el secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, ha dado el Gobierno por “muerto” y ha culpado a su inacción del crecimiento de PP y Vox. “Este Gobierno es una fábrica de ultraderechistas”, ha sentenciado.

“Pedro Sánchez y el PSOE no están entendiendo nada. La comparecencia de hoy de Sánchez es infame, lamentable y demuestra que el PSOE no va a hacer absolutamente nada, que está arrojando al país a los brazos de la extrema derecha. Que hoy no haya hecho un mínimo análisis del batacazo terrible del PSOE y de la abstención en Extremadura pone de manifiesto que el PSOE está muerto y es incapaz de frenar a la extrema derecha”, ha ahondado.

Preguntado sobre futuras negociaciones que incluyan al partido de Díaz en Aragón, Fernández ha desdeñado una vez más el papel dela organización. “Lo que ha sido clave en Extremadura es que la candidatura que ha liderado Irene de Miguel es una candidatura que llevaba muchos años trabajando, que tiene militancia apegada al territorio y que cuenta con partidos políticos de verdad arraigados y con visibilidad en el territorio, recorriendo pueblos y en asambleas de vecinos de hace muchos años, que representan una izquierda no sumisa al PSOE”, ha afirmado.

