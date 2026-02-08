Cinco cifras clave para seguir los resultados de las elecciones en Aragón

El éxito o el fracaso de cada partido se medirá según unos umbrales. El PP parte de 28 escaños. El mínimo histórico del PSOE son 18. Vox aspira a duplicar sus 7

Por primera vez en la historia de su autonomía, Aragón (1,36 millones de habitantes) celebra elecciones autonómicas adelantadas, es decir, en solitario. El actual presidente es Jorge Azcón (PP), que parte con ventaja en las encuestas. Los sondeos, eso sí, coinciden en que para mantener el poder tendrá que pactar y apuntan a que los resultados darán la llave de su investidura a Vox. Hay seis candidaturas que, según las encuestas, tienen asegurada la representación parlamentaria: PP, PSOE, Vox, Chunta Aragonesista, Teruel Existe e Izquierda Unida-Movimiento Sumar. Otras tres tienen opciones, pero su entrada es considerada más difícil: el Partido Aragonés (PAR), Podemos-Alianza Verde y Se Acabó la Fiesta, la formación de Alvise Pérez.

Los colegios electorales abrieron a las 9.00 y cerrarán a las 20.00 horas. Entonces comenzará el escrutinio. Estas cinco cifras pueden ayudar a seguir el recuento.

34: El número anhelado que exige pactos. Las Cortes de Aragón tienen 67 asientos, por lo que la mayoría absoluta está en 34. Nadie la ha conseguido jamás. Todos los presidentes han logrado sus investiduras gracias a pactos. Según las encuestas, ningún partido alcanzará ahora los 34. El que más cerca se queda es el PP, que en 2023 llegó a 28 y que ahora podría subir o bajar levemente. Salvo sorpresa mayúscula, la suma con Vox, partido con el que acumula un largo historial de pactos, superaría la barrera, por lo que se considera la alianza más probable para investir a Azcón.

¿Es posible para el PP llegar a 34 sin Vox, con otro socio? Descartado en principio el apoyo del PSOE, Chunta e IU-Sumar, sus opciones pasarían por Teruel Existe, que tiene 3 escaños, pero al que las encuestas dan más opciones de bajar que de subir. Solo con el PP y Teruel Existe alcanzando la parte más alta de sus horquillas de voto, habría opciones de que salieron las cuentas. El mapa podría cambiar si consiguieran asiento el PAR o Se Acabó la Fiesta, aunque depende de a costa de qué partidos entraran, si lo hacen.

27: El retroceso de Azcón. El presidente aragonés adelantó las elecciones alegando que el PSOE y Vox hacían pinza para tumbar sus presupuestos. Su propósito al tomar aquella decisión era ganar en margen de maniobra a costa de ambos, reforzando su posición. Según los sondeos, es difícil que lo consiga. La candidatura de la socialista Pilar Alegría perderá representación con respecto a la que ahora tiene el PSOE, pero Vox, con Alejandro Nolasco como cabeza de cartel, la ganará. Si así ocurre, Azcón seguirá necesitando a uno de los dos para aprobar unos presupuestos, como antes de convocar las elecciones. Pero, ¿y el PP? ¿Sube o baja? La encuesta de 40dB le asigna una pequeña subida, pero nada es descartable. Si se quedara como está (28), la victoria de Azcón se amargaría, sobre todo por el seguro ascenso de Vox, que haría menguar su trozo de la tarta derechista.

Si bajara de 28, sería un trago para el PP, al quedar debilitado no solo por el ascenso de la ultraderecha, sino por su propia caída. Además, Azcón perdería en la comparación con María Guardiola, la candidata del PP en Extremadura, que obtuvo también una victoria sin mayoría absoluta y con Vox reforzado, pero pudo presumir de haber subido en escaños.

Otra manera de evaluar el resultado del PP es ver si suma más que toda la izquierda junta. Si lo hiciera, Azcón podría ser elegido presidente incluso si toda la izquierda votara en contra de su investidura y sin necesidad del voto a favor de Vox y Teruel Existe, solo con su abstención, dado que cuando nadie consigue mayoría absoluta en la primera votación tras la constitución de las Cortes se realiza una segunda que permite la investidura con mayoría simple.

Papeletas de los candidatos a las elecciones en un centro electoral de Huesca. Verónica Lacasa (Europa Press)

17: Bajo el suelo del PSOE. El peor resultado de la historia del PSOE se produjo en 2015, cuando obtuvo el 21,43% de las papeletas y 18 escaños. Fue en una situación incomparable con la actual, con Podemos en efervescencia. El partido morado, con Pablo Echenique como candidato, cosechó el 20,5% y 14 escaños, y permitió al socialista Javier Lambán convertirse en presidente. Si Pilar Alegría cae por debajo de los 18 escaños de aquel Lambán, el PSOE encadenará su segundo mínimo histórico, tras Extremadura, donde su candidato, Miguel Ángel Gallardo, dimitió al día siguiente. Si la caída del PSOE no es tan estrepitosa, y sobre todo si no desciende de los 20 escaños (ahora tiene 23), el resultado seguirá siendo negativo, pero Alegría y los suyos tendrán más margen para relativizarlos, dadas las pésimas expectativas que han dominado la campaña de los socialistas.

14: El éxito de Vox. Solo una improbable —según las encuestas— mayoría del PP con Teruel Existe que mermara la influencia de Vox podría deparar malas noticias para el partido de Santiago Abascal este domingo, cuando se da por hecha una noche de sonrisas para la ultraderecha. Todos los sondeos apuntan a que será la fuerza que más suba, seguida de Chunta Aragonesista. Actualmente, Vox tiene siete escaños. Podría llegar a duplicarlos, lo cual sería un éxito incontestable, similar al logrado en diciembre en Extremadura, cuando pasó de cinco a 11 en una Cámara con dos asientos menos (65).

3: El umbral de los más pequeños. La ley electoral aragonesa establece que, para conseguir un escaño en una provincia, sea Zaragoza, Huesca o Teruel, una candidatura debe obtener al menos el 3% de los votos en dicha circunscripción. Es la barrera que aspiran a superar los partidos que luchan por entrar con un diputado, según las encuestas: el PAR, que a priori tiene más opciones en Teruel, y Podemos y Se Acabó la Fiesta, que en principio tienen sus sus mayores aspiraciones en Zaragoza. Que logren el 3% no significa que consigan escaño, pero sí que la ley les permite al menos la posibilidad de entrar en el reparto. En 2023, los partidos que lograron un escaño con menos representación fueron IU en Zaragoza (3,39%), Chunta en Huesca (5,45%) y PAR en Teruel (6,54%).