El debate electoral de las Elecciones de Aragón, en directo
Los ocho representantes de los partidos con presencia en el Parlamento aragonés se ven las caras convocados por la radio y televisión autonómicas
Aragón asiste este lunes al último debate electoral televisado previo a la cita de las urnas, el próximo domingo, de la que saldrá el nuevo Parlamento autonómico. Organizado y emitido por Aragón TV y Aragón Radio, el encuentro reúne a los representantes de los ocho partidos con presencia en la Cámara aragonesa: Jorge Azcón (PP), Pilar Alegría (PSOE), Alejandro Nolasco (Vox), Jorge Pueyo (Chunta Aragonesista, CHA), Tomás Guitarte (Aragón Existe), María Goikoetxea (Podemos), Marta Abengochea (Izquierda Unida) y Alberto Izquierdo (Partido Aragonés Regionalista, PAR). Los ocho participaron el pasado jueves en otro debate, organizado por RTVE. Y los candidatos de los dos principales partidos, Azcón y Alegría, se vieron las caras en otro encuentro electoral.
