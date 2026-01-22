Feijóo pide ahora a la Comisión que Mercosur no entre en vigor pese a haber votado en contra de paralizarlo en Bruselas

El PP gira y se opone ahora a la aplicación del tratado comercial “hasta que haya plena certeza de que se aprobarán las garantías que necesita el campo español” tras la presión de Vox y del voto del campo

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dejado en suspenso su respaldo al acuerdo comercial de Mercosur y reclama a la Comisión Europea y al Gobierno de España que este no entre en vigor “hasta que haya plena certeza de que se aprobarán las garantías que necesita el campo español”.

Feijóo ha anunciado el giro del PP en un mensaje en la red social X, en el que señala que “comprende”, dice, “que la situación geoestratégica aconseja formalizar una alianza entre la UE y América Latina”, pero sostiene que la entrada en vigor de Mercosur “solo puede producirse una vez que se apruebe un procedimiento para que las cláusulas de protección sean automáticas, el refuerzo de los controles en frontera y la reducción de las actuales exigencias a los agricultores que impone Europa y el gobierno central”.

Feijóo reclama ahora que Mercosur no entre en vigor pese a que este miércoles el PP votó en contra de dilatar su aprobación en el Parlamento Europeo. Los eurodiputados populares votaron junto a los socialistas oponiéndose a enviar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) las dudas jurídicas que dicen tener los ultras y la izquierda minoritaria sobre Mercosur. Sin embargo, la iniciativa de la izquierda minoritaria salió adelante, lo que en la práctica ha frenado la aprobación del acuerdo comercial. Aunque no es una paralización total —incluso desde dentro de la Eurocámara se han producido rápidamente llamamientos a que se proceda a una aplicación provisional—, el éxito de la maniobra parlamentaria supone una muestra más de los múltiples obstáculos que afronta aún el acuerdo, firmado formalmente el pasado sábado en Asunción (Paraguay), que busca crear la mayor zona comercial del mundo y que se ha tardado en cerrar más de un cuarto de siglo.

El PP se mueve presionado por Vox, principal impulsor de la campaña en contra de Mercosur, y a las puertas de varios procesos electorales en Aragón, Castilla y León y Andalucía, donde el voto del campo puede ser decisivo.