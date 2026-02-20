Prisión provisional sin fianza para el presunto asesino de su expareja y su hija en Xilxes

La titular de la plaza número 1 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Vila-real ha decretado este viernes el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, del hombre detenido como presunto autor de los crímenes de su excompañera sentimental y de la hija de ambo, de 12 años, ambos en la localidad castellonense de Xilxes.

El detenido, “que se ha acogido a su derecho a no declarar durante su comparecencia judicial, está investigado inicialmente, y sin perjuicio de ulterior calificación, por dos delitos de homicidio/asesinato y un delito de quebrantamiento de condena, en una causa en la que se mantiene bajo secreto de las actuaciones”, apunta una nota del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).

En cuanto a los antecedentes por violencia de género relativos a este caso, el investigado ya fue condenado en febrero de 2025, en el marco de un juicio rápido celebrado el día 28 de ese mes por conformidad de las partes, y el propio Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Vila-real (ahora Plaza 1 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Vila-real) le impuso por los delitos de coacciones y maltrato de obra en el ámbito de la violencia de género dos penas iguales: 38 días de trabajos en beneficio de la comunidad, 16 meses de privación del derecho a la tenencia y porte de armas y a 16 meses de alejamiento y prohibición de comunicación respecto de la víctima.

La jueza que estaba entonces al frente del citado órgano judicial impuso también al hombre, que hasta ese momento carecía de antecedentes penales, la obligación de indemnizar a la víctima con 200 euros, en concepto de responsabilidad civil. La medida de alejamiento y prohibición de comunicación impuesta en esta sentencia firme estaba por tanto en vigor hasta octubre de 2027.El detenido cumplió con los trabajos comunitarios y la responsabilidad civil.

El hombre detenido había pasado a disposición judicial esta misma mañana. Culminan así las primeras 72 horas de una investigación que ha ido desmontando poco a poco la coartada que el arrestado ofreció a los agentes desde la misma tarde en la que fueron hallados los cuerpos sin vida de María José, de 47 años, y Noemí, de 12, en su casa de Xilxes.

El detenido, de origen magrebí, fue el que avisó del asesinato y salió a la calle, el pasado martes, pidiendo auxilio. Intentó convencer a las autoridades de que había encontrado los cadáveres tras recibir por WhatsApp una fotografía de su expareja y su hija degolladas. El principal sospechoso aseguró que había recibido amenazas de otro hombre.

Las dos mujeres asesinadas estaban en el sistema de protección Viogén, donde su situación fue valorada como de riesgo medio. El último seguimiento a las víctimas se hizo el domingo, horas antes del asesinato que, según ha trascendido, habría tenido lugar entre esa misma noche y la madrugada del lunes. Fue de manera presencial y no telefónica como se realiza en algunos casos desde Viogén, dada la discapacidad auditiva de la mujer asesinada, que también tenía su expareja. Sobre el acusado pesaba una orden de alejamiento por violencia de género.

De manera paralela a la toma de declaración al hombre en el retén de la Policía Local de Xilxes y después en el cuartel de la Vall d’Uixó, a pocos kilómetros, los agentes empezaron a recabar pruebas. Entre ellas, las grabaciones de las cámaras instaladas en el ayuntamiento, que supervisaron hasta la medianoche del martes y cuya copia demandaron al consistorio, según explicó el alcalde de Xilxes, Ismael Minguet, para concretar si el detenido accedió, antes del crimen, a la que fuera la vivienda familiar. Según fuentes municipales, una de las cámaras, ubicada en las dependencias policiales, tiene visión al acceso principal a la vivienda donde residían la madre y su hija, situada a escasos metros del retén policial. No obstante, la casa tiene un segundo acceso por un callejón trasero en el que no se dispone de sistema de vigilancia por cámara.

A la espera de seguir recabando pruebas suficientes para imputarle el doble crimen, la guardia civil detuvo a primera hora de la mañana del miércoles al hombre por quebrantar la orden de alejamiento, vigente hasta 2027. Ese mismo mediodía, la delegada de Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, confirmaba que el arresto también era por matarlas.

Ayer jueves los agentes registraron el piso de Valencia donde, desde hacía unos meses y tras separarse de su mujer, residía el presunto asesino, para contrastar su coartada y buscar nuevas pruebas físicas o biológicas que ayuden a asentar la cronología del doble crimen.

Presente durante el registro, el detenido fue increpado tanto a su entrada como a su salida del domicilio al grito de “asesino” y “sádico”.

La investigación llevada a cabo en Valencia ha resultado determinante para tratar de confirmar la presencia del presunto asesino en Xilxes en las horas previas al doble asesinato. Según publica el periódico Levante, en la habitación que tenía alquilada el acusado en el barrio valenciano de Benicalap se localizó el móvil de María José. También en la ciudad, concretamente en un solar, fue localizado el lunes, antes de destaparse el crimen y gracias al chip que llevaba, el perro de la víctima, que fue visto por última vez en compañía de su dueña el domingo por la noche en la población castellonense, según Las Provincias.

Apoyo a las víctimas en el juzgado de Vila-real

Miembros de asociación de personas sordas de Castellón (Apesocas) se han concentrado a las puertas del juzgado de Vila-real al que ha sido trasladado el detenido para mostrar su apoyo a las víctimas, con discapacidad auditiva, al igual que el presunto asesino.

El vocal de la asociación, David Moreno, ha mostrado la “rabia e impotencia” ante este doble crimen, y ha señalado que conocían tanto a la víctima como al detenido por su vinculación con la asociación. Desde Apesocas están valorando la posibilidad de personarse en la causa, recoge EFE.