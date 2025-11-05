La jueza de la dana cita como testigos a seis altos cargos de Mazón y al dueño de El Ventorro

La jueza de la dana estrecha el cerco sobre el president, Carlos Mazón. La magistrada de Catarroja (Valencia) que investiga penalmente la tragedia, Nuria Ruiz Tobarra, ha acordado citar como testigos a seis altos cargos del núcleo duro del Ejecutivo valenciano y al dueño del restaurante El Ventorro, donde el dirigente estuvo casi cuatro horas el 29 de octubre de 2024, durante las inundaciones de la provincia de Valencia en la que perdieron la vida 229 personas, según una resolución notificada este miércoles.

La magistrada cita al síndic (portavoz) del PP en las Cortes Valencianas, Juanfran Pérez Llorca, un dirigente que figura en la terna de posibles nombres para sustituir a Mazón, después de que este haya dimitido. Además, llama al secretario autonómico de Presidencia, José Manuel Cuenca, la sombra del president. También deberán acudir al juzgado el secretario autonómico de Presidencia, Cayetano García, o el director general de Comunicación, Francisco González.

Para desgranar el flujo de información que movió la cúpula del Consell durante lo peor de la dana, la jueza considera relevante la declaración del portavoz popular Pérez Llorca. La magistrada recuerda que este mantuvo tres conversaciones la tarde de la riada con la principal imputada en la causa, la exconsejera de Justicia e Interior Salomé Pradas. Las comunicaciones se registraron a las 18.57 (cuando se produjo una llamada perdida), 18.58 (una comunicación de 14 segundos) y 18.59 (nueve segundos). Entonces, ya se había desbordado el barranco del Poyo, génesis de la catástrofe, a la altura de municipios como Paiporta o Catarroja, donde la riada dejó, al menos, 56 y 25 muertos, respectivamente. Tras abandonar El Ventorro, Mazón, llamó dos veces a Pérez Llorca a las 18.57.

La citación del dueño del restaurante El Ventorro llega después de que Maribel Vilaplana, la periodista que almorzó con el president el día de la catástrofe, declarará este lunes en el juzgado, donde compareció como testigo, que el propietario del establecimiento llevó a Mazón un sobre con unos documentos para que los firmara. Y que el barón popular lo hizo.

Para aprobar las declaraciones de estos testigos, una condición que les obliga a decir la verdad, la magistrada ha escuchado las peticiones de las acusaciones populares que ejercen en la causa el PSPV y Compromís.

La acusación popular que ejerce en la causa de la dana Acció Cultural del País Valencià ha requerido a la magistrada de Catarroja (Valencia) que indaga las consecuencias de la dana que pida a la Generalitat información sobre un servicio de alertas en medios escritos y audiovisuales que reportaba datos en tiempo real a la cúpula del Consell. Con este movimiento, Acció Cultural quiere desgranar el flujo de datos que manejaba el Gobierno de Carlos Mazón mientras arreciaba la dana que se cobró 229 muertes en octubre de 2024. También, pretenden conocer el nivel de comunicación que tuvo el president durante las casi cuatro horas (15.00-18.45) que duró su almuerzo en el restaurante El Ventorro, donde mantuvo ocho conversaciones sobre la riada con dirigentes como la exconsejera de Justicia e Interior Salomé Pradas; o el presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, del PP.

Según esta acusación, Presidencia de la Generalitat tenía contratado un servicio con dos empresas. Una, le reportaba las alertas en radio y televisión. Y la otra, el resumen de prensa. Las firmas tenían por contrato que enviar informes casi en tiempo real a través de WhatsApp u otras aplicaciones de mensajería.

Acció Cultural pide a la jueza el pliego del contrato con estas empresas, qué medio utilizaban para notificar las alertas a la Generalitat y quiénes las recibían. También solicitan a la magistrada que reclame la copia de los mensajes remitidos a los altos cargos del Consell a través de este servicio entre el 28 y el 29 de octubre de 2024, el día de la dana.