Maribel Vilaplana asegura ante la jueza de la dana que Mazón no paró de recibir llamadas y mensajes en El Ventorro

La periodista reconoce haber sido víctima de una extorsión con supuestas imágenes saliendo de casa del ‘president’ y dice que no tiene el tique del aparcamiento donde dejó el coche el 29-O

Maribel Vilaplana , la periodista que comió con el president Carlos Mazón el día de la dana del 29 de octubre de 2024, que dejó 229 muertos, ha asegurado este lunes entre lágrimas en el juzgado de Catarroja (Valencia), donde ha declarado como testigo, que el jefe del Consell no paró de recibir llamadas y mensajes de WhatsApp durante las casi cuatro horas (15.00-18.45) que permaneció en el restaurante El Ventorro mientras se inundaba la provincia de Valencia, según indican a EL PAÍS fuentes presentes en su comparecencia. “Me he sentido utilizada”, ha confesado, derrumbada. La periodista, además, ha revelado ser víctima de un supuesto intento de extorsión por parte “periódicos muy serios” con la presunta divulgación de unas imágenes saliendo de casa de Mazón a partir de las seis de la tarde del día de la tragedia.

Durante su comparecencia de cuatro horas, Vilaplana ha expuesto que el president, mientras arreciaba lo peor de la crisis, se apartaba para hablar por teléfono en el restaurante a una especie de mesa auxiliar. “El dueño de El Ventorro le subió un sobre para que firmara unos papeles”, ha precisado en alusión al reservado en el que comieron. “Hay un momento en el que hay muchas llamadas, era una mesa muy grande. Yo estoy en el cabecero. Él se giraba, escribía, me miraba. No recuerdo un teléfono ring ring”, ha recordado. “Mazón se apartaba cuando sonaba el teléfono, yo decía, me salgo. No te preocupes, contestaba él”, ha añadido, según las mismas fuentes.

Ni rastro de la dana en las conversaciones

No escuchó al president, según la testigo, referirse a la tromba durante las casi cuatro horas de almuerzo. “A mí nunca me comenta nada. Ni oigo palabras como dana, Cecopi [órgano de la Generalitat que coordinó la crisis], lluvias… No oigo nada. Él tampoco me transmite nada de esas llamadas”, ha desvelado.

Cuando comenzó el almuerzo, a partir de las 15.00 horas, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) había decretado ocho horas antes la alerta roja, la máxima en la escala, y el propio jefe del Consell había encargado un informe a su equipo sobre la tragedia. Mazón llegó relajado a la cita. “Me dice, vengo de una reunión con los sindicatos. No me habla nada de la dana. En Valencia no llovía, no tengo la percepción de que estaba pasando nada”, relata.

También ha recordado que su exmarido, mientras ella estaba en El Ventorro, colgó un mensaje de WhatsApp en un chat familiar sobre la situación de Utiel —muy crítica pasadas las 14.00 horas por el desbordamiento del río Magro—. Ha afirmado que no abrió el enlace, que contenía un link de À Punt Notícies (informativo de la cadena pública autonómica). A las 17.45 horas, Vilaplana responde con una carita de sorpresa a este mensaje. “Me atormenta no haber abierto ese tuit. Si lo hubiera visto, habría dicho, ¡ostras! No, no lo abro”, ha comentado.

Además, ha admitido que no tiene el tique del aparcamiento de la Glorieta de la Paz, en el centro de Valencia, donde dejó el coche el día de la desgracia y desde donde se despidió del president, según su última versión. Vilaplana se ha comprometido a dar el número de matrícula de su coche a la empresa que explota el estacionamiento para acreditar cuándo sacó su vehículo.

Suéter

Mazón se llevó una mochila al restaurante, donde portaba una muda para cambiarse, según la testigo. “Se quitó la americana. Me pidió permiso para ponerse un suéter”, ha precisado entre lágrimas. “Los medios dirán luego que se desnudó en mi presencia”, ha lamentado.

Ha reconocido que el jefe del Consell le ofreció durante la comida un cargo en la televisión autonómica À Punt. Y ella, que trabajó más de una década como presentadora de la extinta Canal 9, lo rechazó. “No sé dirigir”, respondió. “Recuerdo que hablamos del cambio de nombre, de recuperar presentadores antiguos, y de la lengua”. También descartó la periodista, que imparte cursos de oratoria, asesorar a la Generalitat con el argumento de que “no le gusta trabajar para políticos”.

En su intervención también se ha referido a la salida de El Ventorro, entre las 18.30 y las 18.45 horas, donde arranca el periodo más enigmático de la aciaga tarde: 37 minutos en los que el jefe del Consell no comunica con nadie. Mazón cancela entonces dos llamadas de su exconsejera Salomé Pradas —principal imputada en la causa— y no vuelve a coger el teléfono a la entonces responsable de emergencias hasta las 19.43. “Recuerdo que salimos del restaurante y seguimos hablando. Yo trabajo para el Levante UD. Quería que él viniera a ver un partido, un derbi contra el Elche. Le dije que se comprometiera, es la conversación de la salida. [...] Y entonces le pregunto si le acompañó al parking", ha relatado. “Salimos de El Ventorro con normalidad, paseamos. No lo comenté en la carta porque no me pareció relevante”, ha apuntado en alusión a la carta en la que el pasado 5 de septiembre la periodista daba una nueva versión de los hechos.

El jefe del Consell se paró unos minutos en el aparcamiento de la Glorieta para hablar por teléfono. Vilaplana aprovechó la conversación para sacar el ordenador y trabajar, según la testigo. Una tesis que avalaría que el president llegó al Palau de la Generalitat sobre las 19.45 horas, tal y como desveló este diario.

Pese a haber mantenido varias conversaciones con su consejera Pradas, donde esta dirigente le advirtió del posible riesgo de rotura de la presa de Forata, que podría haber provocado 20.000 muertos, el president se mantuvo tranquilo tras salir de la casa de comidas. “No me comenta nada de dónde va, la conversación trata de fútbol. Él va solo, no con escoltas. Si le seguían de forma discreta, no me di cuenta”, ha explicado.

Vilaplana no preguntó al president sobre el contenido de sus incesantes llamadas, a partir de las 17.37 horas. Y ha dicho que recibe constantes muestras de apoyo de ciudadanos. “Por la calle, la gente me llega a abrazar”, ha dicho ante la jueza. Ha afirmado estar “deshecha” y ha sostenido que no tiene “ni amistad ni enemistad con Mazón”. Durante el trayecto al aparcamiento, el president estaba animado, ajeno a la gravedad de la crisis. Su estado de ánimo, según la informadora, no obedecía al alcohol consumido en la comida, una botella de vino.

Borrado de pruebas

Uno o dos días después de la desgracia, Vilaplana habló con Mazón, que le dijo que su nombre acabaría saliendo. “Me entró un ataque de pánico. Acabé borrando todo”. Mazón abonó la cuenta de la comida, cuyo coste sigue siendo un enigma un año después.

“He perdido a un amigo en la dana, no pude ir al funeral. No sé cómo voy a sobrevivir. Algún día podré respirar, dejar de tener pesadillas. No sabe lo que me duele que las víctimas piensen que puedo ir de víctima. He recibido muchos mensajes de damnificados que me dicen ‘tú no cargues con eso’. No consigo perdonarme. Para mí todo fue normal”, ha indicado.

A su entrada al juzgado, la comunicadora se ha topado con los gritos de un damnificado que portaba una imagen de su madre. “¡Cuenta toda la verdad!”, le ha espetado Juanjo Monrabal, cuyo familiar perdió la vida en Catarroja durante la colosal riada. “Se me aparece la cara de mi madre todos los días, llena de barro”. “¡Pido justicia, por mi madre, por todos!”, ha clamado a gritos. “¡Que digan la verdad, desde el primero hasta el último!”, ha añadido con la voz desgarrada.

Vilaplana ha comparecido en el juzgado de Catarroja como testigo, una condición que le obligaba a decir la verdad. Durante su intervención, ha sido preguntada por los detalles de una cadena de incógnitas: ¿qué hizo el jefe del Consell durante las casi cuatro horas (15.00-18.45) que permaneció en el restaurante El Ventorro?, ¿cómo reaccionó Mazón a los desbordamientos del río Magro o del barranco del Poyo?, ¿qué indicaciones dio a la principal imputada, la exconsejera de Justicia e Interior, Salomé Pradas?, ¿estaba nervioso el president por la tromba más mortífera del siglo?

Vilaplana no se ha pronunciado ante la instructora, Nuria Ruiz Tobarra, sobre sus tres cambios de versión en un año. Un mes después de la mortífera tromba, sostuvo que se despidió de Mazón a las 17.45. En septiembre, se corrigió a sí misma en una carta abierta y matizó que fue una hora más tarde. Y, por último, tras conocer que la magistrada la citaba como testigo —una condición que le obliga a decir la verdad— divulgó a través de su entorno que el president la acompañó al aparcamiento donde tenía su coche . La jueza pidió que llevara al juzgado el tique del parking Glorieta Paz, donde la comunicadora dejó su coche.

La citación de Vilaplana se produce después de que la Audiencia Provincial de Valencia obligara el 23 de octubre a la instructora a aceptar su comparecencia tras un recurso de apelación de un abogado que representa a tres víctimas. Hasta entonces, la magistrada de Catarroja se había negado a la declaración de la periodista con el argumento de que supondría investigar a Mazón. Al ser aforado, el president solo puede ser citado a comparecer como imputado por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJCV) tras la exposición razonada de la instructora.

La Audiencia ha tenido en cuenta una carta abierta difundida por la informadora el pasado septiembre . La periodista desvelaba en el texto que el día de la dana abandonó El Ventorro entre las 18.30 y las 18.45 horas. Una hora más tarde de lo que había reconocido diez meses antes. Y explicaba que Mazón no se mostró especialmente nervioso durante la extensa sobremesa.

Al declarar como testigo, además de decir la verdad, Vilaplana deberá contestar a todas las partes: jueza, fiscal, acusaciones populares y particulares y a las defensas de los dos principales ex altos cargos de Mazón investigados: la consejera Pradas; y quien fuera su segundo durante la tromba, el exdirector de Emergencias, Emilio Argüeso.