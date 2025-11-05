Aclarado el misterio de lo que firmó Mazón en El Ventorro el día de la dana: unas becas para deportistas de élite

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, al finalizar su comparecencia en la que anunció que renunciaba al cargo el pasado lunes.

Un trabajador del Palau de la Generalitat se acercó hasta el restaurante para hacerle llegar al presidente valenciano unos documentos que urgía rubricar

El misterio de los papeles que le hicieron llegar al presidente valenciano Carlos Mazón el 29 de octubre de 2024, el día que la dana arrasó decenas de municipios de Valencia y se cobró 229 vidas, mientras almorzaba en el restaurante El Ventorro con la periodista Maribel Vilaplana se ha desvelado este miércoles. Un trabajador de la Generalitat se acercó hasta el establecimiento hostelero para hacerle llegar a Mazón un sobre con documentos oficiales, concretamente eran unas resoluciones de becas a deportistas de élite que urgía rubricar, según fuentes de la Generalitat Valenciana. El president las recibió de manos del propietario del restaurante y las firmó.

La Dirección General de Deporte había pedido la firma urgente de la tercera lista parcial de deportistas de élite 2024 porque el 31 de octubre de cada año, tal como tiene la Consejería de Educación regulado, finalizaba el plazo en los institutos para que los alumnos deportistas de élite solicitasen la exención de Educación Física o convalidación de la asignatura optativa.

En una primera publicación en el DOCV el mismo día de la dana, la citada lista salió incompleta por error, únicamente con el listado de Alta Competición, quedando pendiente el listado de Deportistas de Elite Promoción, que por edad son los principales beneficiarios de esta medida.

Era necesario, por tanto, que saliera publicada urgente esta lista para que los beneficiarios pudieran ejercer este derecho. Para ello era necesaria la firma de la resolución por parte del presidente y, de hecho, esa lista se publicó finalmente el mismo día 29 por la tarde, después de que Mazón rubricara los documentos. La documentación, subrayan fuentes de Presidencia de la Generalitat, fue llevada al establecimiento por un ordenanza del Palau, aunque fue el propietario del restaurante quien la entregó en mano a Mazón.

Presidencia ha aclarado el detalle de estos documentos oficiales después de que la periodista Maribel Vilaplana, durante su declaración como testigo este lunes en el juzgado, desvelara que, al arrancar el ágape, pasadas las 15.00 horas de aquel día, el dueño del restaurante pasó al jefe del Consell un sobre grande con unos documentos para que el barón popular los rubricara. Y que Mazón lo hizo.

La acusación popular que ejerce en la causa de la dana —la riada que dejó 229 muertos en Valencia— Acció Cultural del País Valencià ha pedido a la jueza de Catarroja (Valencia) que indaga la riada, Nuria Ruiz Tobarra, que solicite a la Generalitat una copia de los documentos que el president, Carlos Mazón, firmó en el restaurante El Ventorro durante la comida que mantuvo con la periodista Maribel Vilaplana mientras se inundaba la provincia de Valencia el 29 de octubre de 2024.

“La firma del president solo es requerida para decretos leyes, decretos de Gobierno o decretos de Presidencia tasados y que, en ningún caso, exigirían recabarla a las 15.00 horas″, estima la acusación particular.

Acció Cultural quería saber si el sobre al que hizo referencia Vilaplana en el juzgado contenía documentos relacionados con la emergencia y, por tanto, “pudieran tener relación con las dos personas investigadas”, en alusión a los dos ex altos cargos de la Generalitat imputados: la exconsejera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, y quien fuera su segundo durante la riada, Emilio Argüeso.