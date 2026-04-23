Regina Rodríguez Sirvent y Eduardo Mendoza, los más vendidos de Sant Jordi

En la categoría de no ficción han triunfado Òscar Andreu y el dúo Ana Garriga y Carmen Urbita (Las Hijas de Felipe), mientras que Miriam Tirado y Emma Gil lideran la de infantil y juvenil

Cada año la fiesta de Sant Jordi se da por finalizada con las listas de los más vendidos. La jornada, que desde unos días antes se preveía de récord, ha facturado 27 millones de euros, casi uno más que el año pasado. Eric del Arco, presidente del Gremi de Llibreters, explica que al principio era reacio a publicar el ranking de los más vendidos, “pero si no la hacemos nosotros, la harán otros con menos fiabilidad y datos”. Así pues, a las ocho se ha compartido la lista extraída de los datos que recogen hasta las seis de la tarde y los días previos las librerías agremiadas de Cataluña a través de la plataforma LibriRed. Encabezado por Regina Rodríguez Sirvent y Eduardo Mendoza, se trata de un ranking de tendencias que no se confirmará hasta la semana que viene, cuando se sumen los datos de todas las librerías y puestos de libros en la calle. El gremio recuerda también que, en conjunto, esta lista de títulos representa menos del 5% del total de las ventas, que son muy diversas.

Estos son los libros más vendidos de Sant Jordi:

Ficción en catalán

Crispetes de matinada, de Regina Rodríguez Sirvent (La Campana) El joc del silenci, de Gil Pratsobrerroca (La Campana) Passeig de Gràcia, de Roger Bastida (Comanegra) No has estat mai sol, de Albert Espinosa (Rosa dels Vents) Prometeu de mil maneres, de Carles Rebassa (Univers Llibres)

Ficción en castellano

La intriga del funeral inconveniente, de Eduardo Mendoza (Seix Barral) Maite, de Fernando Aramburu (Tusquets) Comerás flores, de Lucía Solla Sobral (Libros del Asteroide) Mentira, de Juan Gómez-Jurado (B) La ciudad de las luces muertas, de David Uclés (Destino)

No ficción en catalán

Manual de defensa del català, de Òscar Andreu (Univers Llibres) Anatomia de l’esperança, de Francesc Torralba (Destino) On neix la llum, de Oriol Mitjà (Columna) Cuines Pim Pam, de Arnau Paris (Ara Llibres) Impacte, de Carles Porta (La Campana)

No ficción castellano

Instrucción de novicias, de Ana Garriga y Carmen Urbita (Blackie Books) Alzar el duelo, de Paz Padilla (HarperCollins) Hábitos atómicos, de James Clear (Diana) Rosalía, por ahí por Barcelona…, de Maricel Chavarría (La Vanguardia) Bondad, compasión y amabilidad para vivir con alegría, de Víctor Küppers (Plataforma)

Infantil y juvenil en catalán

Em dic Goa 10 - Quin embolic, Goa!, de Míriam Tirado (B de Blok) Ticnicks 3 - Vampi, de Meritxell Martí i Xavier Salomó (Combel) Titó. Excursió a la llegenda de Sant Jordi, de Cristina Jiménez Carbó (Estrella Polar) Sant Jordi i el drac, de Oriol Garcia Molsosa i Christian Inaraja (Combel) El zoo d’en Pitus, de Sebastià Sorribas (La Galera)

Infantil y juvenil en castellano

Si fuéramos eternos, de Emma Gil (MR) K-Pop Demon Hunters: ¡Por los fans!, de Netflix (Montena) GoDeiK 1. GoDeiK y la gema maldita, de GoDeiK (Destino) Me llamo Goa 10 - ¡Vaya lío, Goa!, de Míriam Tirado (B de Blok) Binding 13, de Chloe Walsh (Montena)

El escritor Eduardo Mendoza, firmando libros este jueves. Massimiliano Minocri

Como es habitual, la lista está formada por novedades y libros publicados por los grandes grupos editoriales, Penguin Random House y Planeta, y en el caso del catalán, también Abacus Futur. De hecho, los últimos años las editoriales independientes se han quejado por la creciente presión publicitaria que ejercen estos grupos alrededor de Sant Jordi: una de las novedades de este año ha sido en las tiendas de moda de Passeig de Gràcia, que han puesto en los escaparates libros y rosas en una campaña impulsada por el Grupo Planeta. Al contrario que el año pasado, hay algunos autores de editoriales independientes en la lista, como Roger Bastida, autor de la novela histórica Passeig de Gràcia, o Lucía Solla Sobral, que ha vivido su primer Sant Jordi con Comerás flores.

Desde primera hora de la mañana, Regina Rodríguez Sirvent ha recibido colas de lectores, a los que la editorial ha repartido palomitas (en honor al título Crispetes de matinada) para amenizar la espera: “El éxito de Les calces al sol fue paulatino; este año está siendo una locura”, explicaba la autora. “Está siendo muy intenso; muchos lectores han llorado por lo que ha significado Les calces... para ellos, y yo lloro con ellos”.

Eduardo Mendoza ha vivido “un día muy intenso, bonito y cansado”, firmando libros durante toda la jornada sin ningún inconveniente a pesar de la polémica surgida por sus declaraciones contra Sant Jordi y el carácter nacional de la fiesta. De hecho, ha llegado a las firmas de la tarde con un pin de un dragón leyendo un libro.

Más allá de los más vendidos, también han recibido colas largas de lectores los escritores internacionales invitados a la fiesta, como la premio Nobel Han Kang, Amélie Nothomb y Joel Dicker, las estrellas de la novela para jóvenes como Megan Maxwell, Blue Jeans, Alice Kellen, Joana Marcus, Inma Morales o Alina Not.