La Fundació Pere Tarrés atorgará 7146 becas para transformar veranos

Casi medio millón de niños en Catalunya se encuentran en situación de pobreza. Esta es la abrumadora cifra -que ha aumentado dos puntos respeto al año pasado- la ha dado hoy la Fundació Pere Tarrés: “No queremos que nadie se quede fuera. Queremos generar oportunidad en las personas”, ha declarado Rafael Ruiz de Gauna, responsable de la red de centros socioeducativos.

Desde la Fundación impulsan proyectos solidarios para ayudar a reducir las desigualdades sociales. Una de esas iniciativas son las becas de verano: “La no participación en espacios de ocio equivale a dos años menos de escolarización“, ha afirmado Ruiz de Gauna. Estas becas buscan dar valor a estas actividades en verano, cuando la atención por parte de las administraciones se dispersa: ”Lo que es necesario durante el curso parece no serlo en verano”. Además, también permite a la fundación elaborar un estudio para evaluar las situaciones de los participantes para reclamar que el ocio llegue a todo el mundo: ”No es una anécdota. Debe ser un pilar básico de la educación”. Ruiz de Gauna ha afirmado que el hecho de crecer jugando a futbol o haciendo excursiones, permite a los niños ganar “autoestima y confianza”.

De los más de 7000 niños que participaron de una de estas becas el verano pasado, 334 casos han sido estudiados desde la fundación. Más de un 60% tienen nacionalidad española, y una de cada tres familias es monoparental. “Nos encontramos ante situaciones muy vulnerables”, ha afirmado David Lozano, el encargado del estudio. “Tenemos familias que viven en una habitación y que comparten piso”, ha explicado Lozano. Solo uno de cada diez tiene una propiedad, y casi el 70% viven en casas de menos de 75 m².

Del total, 6000 vienen de familias derivadas de servicios sociales. La renda media de estas familias es de 13.292 euros, mientas que en Cataluña, la cifra es de 43.000. Ocho de cada diez se encuentra en pobreza moderada, seis de cada diez en severa, y uno de cada seis, en extrema. “La pobreza va en aumento”, ha asegurado Lozano.

Las becas también tienen un hueco para los niños con necesidades educativas especiales: únicamente un 20% en toda Cataluña participan en actividades de ocio. “Que sientan que no son unos marginados y que pueden disfrutar como el resto, tendría que ser un reto de primera magnitud”, ha defendido Ruiz de Gauna.

David Gambau es educador en el centro que tiene la fundación en Sant Adrià del Besos. Pero él también fue uno de los niños que recibieron su ayuda: “Me ayudaron a crecer y a creer en mi mismo. Ahora soy yo quien hace que los niños crean en ellos mismos”. Gambau ha explicado que el simple hecho de poder jugar a futbol, le hizo sentir que “no era diferente”. “Son niños que no salen nunca de su barrio”, ha profundizado Ruiz de Gauna, quien también ha afirmado que “sentirse cuidado tiene un valor inmenso”.

De este valor se han beneficiado Bhermar y Khamila, abuela y nieta colombianas que llegaron a Cataluña hace dos años. Una de las actividades que más valoran es la lectoescritura. Bhermar ha explicado que Khamila la ayuda con el catalán: la abuela lee e intenta traducir, y la nieta -de 7 años- la corrige. “Nos integra en esta sociedad que nos está dando la oportunidad”. Además, también cuentan con ayuda psicológica: “Ella se ha vuelto muy fuerte emocionalmente”, ha afirmado Bhermar. Ha explicado que “venir ellas dos solas a Cataluña no fue fácil”. Ella también recibe un seguimiento psicológico como madre y abuela monoparental. “Uno no se siente desamparado en ningún momento”, ha afirmado.

La fundación ha aumentado las becas de verano, que casi doblan las que se dieron en 2020, y que ascienden hasta los 2,2 millones de euros. “Crece porque cada año hay más necesidad de atender estos niños”, ha explicado Ruiz de Gauna. Aun así, desde la fundación avisan que son “insuficientes”: “Pedimos que haya más apoyo”.