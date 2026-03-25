Más de 400 escuelas catalanas dispuestas a suspender excursiones si no hay mejoras laborales

Más de 400 centros educativos públicos (de un total de 3.800) han aprobado la iniciativa de suspender excursiones y colonias a partir del curso próximo si el Departamento de Educación se niega a mejorar las condiciones salariales del profesorado y las condiciones en las aulas, motivos que llevaron la semana pasada a miles de profesores a vaciar las aulas y llenar las calles. La suspensión de las salidas es una de las medidas de presión iniciadas por el colectivo del profesorado hace dos meses y que tampoco el acuerdo educativo firmado con CC OO y UGT ha logrado aplacar, más bien al contrario.

La iniciativa surgió a principios de febrero en unos centros de la zona del Maresme, entre ellos, el Lluís Companys de Tordera. “En nuestro centro el debate era que no queríamos perjudicar a los alumnos y no nos queríamos quedar solos, así que la idea es que llegara a otros centros y pensé en hacer un manifiesto para que se sumaran otros claustros”, explica Clàudia Cebrián, profesora de este instituto y redactora del manifiesto Paremos las salidas y las colonias. En esta declaración, los profesores apuestan por suspender este tipo de actividades a partir del curso que viene “hasta que el Departamento de Educación no implemente mejoras reales, estructurales y efectivas del sistema educativo”. De hecho, estas mejoras son las que ha defendido el colectivo durante las últimas semanas de movilización: más plantilla para atender a los alumnos con necesidades, un descenso de las ratios, aumento salarial o reducción de la burocracia, entre las principales.

Los impulsores también explican el proceso para adherirse a la iniciativa: votarlo y aprobarlo en el claustro de docentes y ratificarlo en el consejo escolar (con familias y el resto de personal). Este martes constaban más de 420 escuelas e institutos adheridos, una cifra que se ha animado tras la huelga sostenida que los profesores mantuvieron la semana pasada.

Uno de los últimos centros a sumarse ha sido el instituto de Masquefa. “Cuando vamos de colonias estamos como 100 horas fuera de casa, tenemos mucha responsabilidad y nos sentimos desprotegidos. Por la noche es cuando los alumnos están más activos y tenemos que estar de guardia, porque las familias nos hacen responsables de lo que pase”, destaca Antonio Ortiz, profesor de música de este instituto. El docente explica que, en su centro, el claustro aprobó también suspender las salidas para este curso que no estén reservadas o que no se hayan pagado, además de publicar informaciones en redes sociales o en la web -aparte de los trámites administrativos esenciales, vinculados a la preinscripción-, dejar de celebrar fiestas o eventos fuera del horario lectivo y suspender proyectos o formaciones “que no respondan al desarrollo de la tarea docente” (aunque admite que, de momento, no ha afectado a ninguna).

Laura Gómez, profesora de una escuela de La Selva y una de las impulsoras de la iniciativa, asegura que se puso el foco en las salidas y excursiones “como una medida de presión temporal”. “Veíamos que las colonias era algo vocacional y el hecho de que no sean remuneradas no se ha cuestionado nunca. Pero estamos en un momento duro en las aulas y de maltrato por parte de la Administración. Así que veíamos que los docentes no éramos prioritarios y pensamos que nos harían caso si tocábamos otros sectores económicos, como las casas de colonias, los museos o las empresas de transporte”, abunda la docente.

Los impulsores de la iniciativa consideran que la medida de presión está funcionando y la magnitud que está tomando ha empezado a tener efectos. “Hemos detectado presiones del Departamento, vía Servicios Territoriales o inspección para que los directores no dejen votar la iniciativa en los claustros”, aseguran.

Con todo, los profesores quieren lanzar un mensaje a las familias, algunas recelosas con la medida. “A lo mejor estamos dejando de hacer una actividad, pero el objetivo es más grande: que sus hijos ganen en calidad educativa cada día en la escuela, es un pequeño sacrificio para un bien mayor”, defiende Cebrián.

Desde las asociaciones de familias, agrupadas en la Affac, consideran que es una “mala noticia” que las criaturas se queden sin excursiones, pero se muestran comprensivas con las reivindicaciones de los docentes. “Las familias no lo vivimos como un conflicto sectorial, sino como un problema que afecta a la calidad de la educación de nuestros hijos e hijas. Por eso, interpelamos al Govern y al Departamento para que resuelvan esta situación lo antes posible”.

Sindicatos y Govern se reúnen el jueves

Los cuatro sindicatos convocantes de las huelgas habían convocado al Govern este martes en la Universidad de Barcelona para reiniciar las conversaciones, una cita difícil de cumplir, ya que coincide con la reunión semanal del Consell Executiu, de modo que el Govern los ha emplazado para el jueves por la tarde, pero por separado. Asimismo, ese día, pero por la mañana, hay convocada una mesa sectorial ordinaria para tratar diferentes temas -como procesos de selección del personal-, pero los sindicatos declinan asistir a cualquier reunión de este tipo hasta que no se reabran las negociaciones. Y si esto no se produce, anuncian nuevas movilizaciones durante el tercer trimestre.