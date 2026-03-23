Los sindicatos suspenden la actitud del Govern y el conflicto con los maestros sube de tono
El frente crítico que comanda Ustec señala de “irresponsable” la negativa del Ejecutivo a tener una reunión este martes
Los sindicatos docentes mayoritarios, encabezados por Ustec, han advertido este lunes de la “escalada del conflicto” si el Govern no acude a la reunión bilateral convocada el martes, después de que el Ejecutivo del PSC les haya emplazado a negociar en la mesa sectorial del jueves junto a CC.OO. y UGT.
En comunicado conjunto, Ustec, Aspepc -los profesores de la secundaria-, CGT y la Intersindical han calificado de “irresponsable” la negativa del Govern a reunirse el martes en la Universitat de Barcelona (UB) tras la masiva protesta del viernes pasado, que juntó a unas 35.000 personas en las calles de Barcelona.
El conseller de Presidencia Albert Dalmau no acudirá a esa cita y mantendrá su plan de convocar este jueves la mesa sectorial de Educación en la que se reunirán los dirigentes de la consejería con los portavoces de los cinco sindicatos representados. USTEC, CC OO, UGT, ASPEC –el sindicato de los profesores de secundaria- y la CGT. La intención del consejero es reunirse por la tarde y por separado con cada uno de los sindicatos. El Govern mantiene desde hace días de que es un acuerdo histórico, que los profesores tienen derecho a la protesta pero que las mejoras se tienen que asentar en un principio de realidad
En cambio Ustec y los demás sindicatos críticos han lamentado que el Govern “pretenda ignorar” su petición de reunión urgente después de las movilizaciones y les derive a una mesa sectorial ordinaria “como si la situación actual fuera de normalidad”.
Asimismo, consideran “grotesca” la apelación del Govern a preservar los espacios institucionales de negociación, al sostener que fue el propio Govern quien “menoscabó” la mesa sectorial al cerrar recientemente un acuerdo con CC.OO. y UGT, al margen de la mayoría sindical.
En este sentido, recuerdan que dicho pacto fue firmado el mismo día en que se celebraba una reunión de este órgano, lo que interpretan como una falta de respeto al marco de negociación colectiva.
Las organizaciones convocantes de la huelga de la semana pasada sostienen que la situación actual responde a una “crisis generada por el propio Govern” y subrayan que la elevada participación en los paros y la movilización en las calles evidencian que no se trata de una fase ordinaria de negociación.
Por ello, insisten en que la única salida pasa por una rectificación del Govern y mantienen la reunión de este martes a las 10 horas en la UB.
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