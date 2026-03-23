Salvador Illa anuncia una partida de 400 millones en ayudas para mitigar el impacto de la guerra en Oriente Medio

El presidente catalán Salvador Illa ha anunciado que el Consell Executiu de este martes dará luz verde a un primer paquete de medidas de respuesta a las consecuencias económicas de la guerra en Oriente Medio. Es un plan de choque por valor de 400 millones de euros, con el objetivo de proteger el poder adquisitivo de familias y trabajadores y el tejido productivo catalán. Este primer paquete podrá ser ampliado según la evolución del impacto del conflicto, para que la ciudadanía y los sectores productivos no paguen, ha dicho Illa, el “extraordinario e injusto error” que representa esta guerra.

En un acto organizado este lunes por Expansión en el Recinte Modernista de Sant Pau de Barcelona, Illa ha detallado que el escudo consistirá en ayudas directas, exenciones fiscales y financiación a familias para hacer frente a gastos alimentarios y suministros energéticos y para las empresas de sectores afectados como transporte, agricultura y pesca.

El plan tendrá 40 medidas, y las ayudas que se concedan a las empresas estarán “lógicamente condicionadas a la preservación de los puestos de trabajo” y, además, se hará una apuesta por acelerar la transición energética en Cataluña. Tras el estallido del conflicto en Oriente Medio, el Govern anunció que daría respuesta a las posibles consecuencias económicas y, por ello, el presidente ha reunido estas semanas tanto a los grupos parlamentarios como a patronales y sindicatos para compartir las medidas a poner en marcha, que ya anunció que serían complementarias a las que adopte la Unión Europea y el Gobierno.

Ante esta situación, Illa ha vuelto a apelar a la unidad y a la responsabilidad, en primer lugar, de los gobiernos y de los partidos de la oposición: “No es el momento de intentar sacar réditos políticos, es el momento de pensar en el conjunto del país”, ha defendido. Esta misma responsabilidad se la ha exigido a las grandes empresas y al sistema financiero, y ha advertido de que no es el momento de “buscar beneficios extraordinarios”, sino de actuar en favor del interés general y del bien común.

Illa ha defendido que la prioridad del Govern debe ser proteger la economía y la cohesión social de las consecuencias de la guerra, y que la forma de hacerlo es actuando “con la máxima unidad, responsabilidad y consenso” y coordinándose entre gobiernos y la UE para ser más fuertes, efectivos y proteger mejor los intereses de Cataluña.

El presidente de la Generalitat ha justificado que el Govern intervenga ante una situación excepcional como la actual, en que “el mercado sufre una alteración y no funciona correctamente”, para así garantizar la seguridad y los derechos de los ciudadanos y las empresas. “Intervención necesaria que nadie discute”, ha continuado Illa, que ha dicho que el mismo criterio sigue el Ejecutivo en relación con el acceso a la vivienda, algo que cree que es una obligación de los gobiernos.

Sobre la guerra en Irán, ha valorado que la “demostración militar” por parte de los Estados Unidos y de Israel puede no ser interpretada como una muestra de fortaleza, sino lo contrario, y ha aplaudido la reacción de la UE y el liderazgo en ella que ve por parte del Gobierno. El president ha agregado que el Govern comparte esta posición y, sobre el anuncio de Trump de posponer cinco días los ataques a centrales eléctricas tras “conversaciones muy buenas” con Irán, ha confiado en que se consolide esta situación y haya una desescalada definitiva del conflicto.