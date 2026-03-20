La Generalitat perfila medidas de apoyo a familias y empresas dentro de su plan por la guerra en Irán

La batería de ayudas aún no ha sido cuantificada por el Govern y será complementario al anunciado por Pedro Sánchez

El Govern que preside Salvador Illa aprobará, el próximo martes, su paquete de medidas para paliar el impacto económico de la guerra en Oriente Medio. Se trata de ayudas que serán complementarias a las anunciadas este viernes por el jefe del Gobierno central, Pedro Sánchez, y se centrarán en el apoyo las a familias y empresas y al fomento de la transición ecológica. El anuncio, que no ha incluido una cuantificación, lo ha hecho la titular de Economía, Alícia Romero, tras reunirse con los grupos parlamentarios para abordar la situación desatada por el ataque de EE UU e Israel a Irán.

“Llevaremos un primer paquete de medidas y probablemente habrá otras, a la espera de lo que decida Europa y el Consejo de Ministros”, aseguró Romero. Habrá tres ámbitos para las ayudas: el apoyo al tejido económico, la protección a las familias y medidas para acelerar la transición energética. La Generalitat tiene pocas competencias a nivel fiscal pero la consejera no ha descartado que más adelante se ponga en marcha alguna bonificación de algún tributo propio.

En el caso de las empresas, habrá ayudas directas y líneas de financiación bonificada a través del Instituto Catalán de Finanzas (ICF). Ahí se tendrá en cuenta el impacto del mayor coste energético en sectores como la agricultura, la pesca o el transporte. La idea será buscar complementar las medidas de apoyo del Gobierno central, que dará una ayuda directa de 20 céntimos por litro de combustible a los profesionales de esos sectores.

La agencia pública Acció, ha explicado la consejera, además intensificará el asesoramiento a las empresas para ayudarlas a abrir nuevos mercados. “Serán nuevos programas de internacionalización, para favorecer las exportaciones”, ha explicado. Aunque varios grupos de la oposición han pedido rebajas fiscales, por ejemplo en el IRPF, Romero ha asegurado que estudia establecer algún tipo de excepción o reducción, pero dentro de algún impuesto propio.

En el caso de las familias, la consejera ha asegurado que se dejará abierta la posibilidad de ayudas directas pero que aún se están esbozando. Todo se concretará más adelante, ha explicado, en función del “impacto” que tengan las familias, pues a hoy en día el crecimiento del coste de vida derivado de la subida del coste del petróleo “no es muy exagerado”.

La Generalitat también quiere utilizar la coyuntura para darle un impulso a la transición energética. Ahí se esperan crear líneas de financiación de inversiones en energías renovables, autoconsumo y biogás y la simplificación administrativa, que complementarían las deducciones del IRPF que tirará adelante el Gobierno central para la instalación, por ejemplo, de placas solares.

También se creará un grupo de trabajo para hacer un seguimiento de los precios y garantizar que las empresas no trasladen a los ciudadanos el impacto de algunas medidas. La Agencia Catalana del Consumo y de la Autoridad Catalana de la Competencia vigilarán estos puntos.