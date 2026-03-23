Comuns reclama “responsabilidad” a Junts para convalidar la congelación de alquileres

Responsabilidad para aprobar en el Congreso de los Diputados el decreto ley que prorroga dos años los alquileres. Esta es la petición de Comuns a Junts per Catalunya, que mantienen su veto a la propuesta del Gobierno en materia de vivienda para contener el impacto económico derivado de la Guerra de Irán. Pisarello ha asegurado este lunes que la medida intenta “resolver una crisis humanitaria fundamental” y se ha mostrado abierto a introducir compensaciones a los pequeños propietarios para que no salgan “perjudicados por estas medidas”. El secretario general de Junts, Jordi Turull, ya anticipó el sábado su rechazo al decreto del Gobierno porque, considera, “ahoga a las clases medias y trabajadoras”.

Las peticiones de Comuns llegan tres días después de que el Gobierno validara el pasado viernes la congelación durante dos años de los alquileres que estaban por concluir a lo largo de 2026, unos 600.000 en España según cálculos de Sumar. Así, en el momento de la renovación de los arrendamientos, el precio deberá quedarse como estaba (con una actualización anual que no puede superar la variación del IPC), e impide que los propietarios lo eleven en la cantidad que estimen oportuna.

En una rueda de prensa en la sede de los Comuns, Pisarello ha instado al partido independentista a negociar el decreto para minimizar el impacto del conflicto del Golfo Pérsico. “De los 150.000 contratos que se renuevan en Catalunya no tengo ningún tipo de duda de que muchos de estos contratos son de familias que quizá son votantes de Junts”, ha señalado.

El portavoz ha subrayado que “la única manera de hacer creíble el no a la guerra es con la aprobación de un escudo social” que evite que el coste del conflicto recaiga sobre las clases trabajadoras. El dirigente ha querido rebatir las críticas de la derecha, asegurando que la norma no perjudica a los pequeños propietarios, sino que busca frenar “la gran especulación” de los grandes tenedores y fondos de inversión. En este sentido, ha asegurado que Comuns está “abierto a que se introduzcan cambios para que los pequeños propietarios no salgan perjudicados”.

Asimismo, ha apelado a sindicatos de vivienda y ciudadanía, tomando como ejemplo las movilizaciones de los profesores de la semana pasada, para salir a la calle por la prórroga de alquileres y contra la especulación. “Nos tenemos que poder blindar como sociedad ante lo que puede ser una ola especulativa brutal a raíz de la guerra y las consecuencias que puede tener”, ha sostenido.

Turull confirmó el sábado que su grupo no apoyará el decreto de vivienda y acusó al Ejecutivo de “criminalizar al pequeño propietario”. “Han aprobado el decreto aunque saben que el Congreso no lo aprobará. Es puro postureo”, remarcó el secretario general de Junts, cuyos votos son determinantes para la convalidación de los decretos.

Relación con el PSOE

Preguntado por la relación en el Gobierno entre PSOE y Sumar, a partir precisamente del decreto de prórroga de los alquileres, Pisarello ha apuntado que el papel de Sumar tanto en el Gobierno como fuera de él es el de “presionar al PSOE para que adopte medidas sociales valientes que no adoptaría si no fuera por esa presión”. “No es la primera vez que pasa, porque el PSOE sale con posiciones que, en nuestra opinión, no van a la raíz del problema social que tenemos sobre la mesa, y nosotros hemos hecho valer nuestra voz”, ha asegurado.

Por otra parte, preguntado por los Presupuestos de la Generalitat, que la consellera de Economía, Alícia Romero, cree que se deberían aprobar entre finales de abril y mayo, Pisarello ha afirmado que el calendario “podría ser aceptable” si el Govern está dispuesto a discutir cuestiones sobre vivienda o educación. “Todo lo que se pueda incorporar al suplemento de crédito que respete la filosofía y la concreción de lo que nosotros habíamos pactado, pues lo haremos, y en la negociación de Presupuestos seremos tan exigentes como lo habíamos sido en la primera”, ha concluido.