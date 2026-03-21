Turull afea al Gobierno aprobar un decreto que sabe que el Congreso tumbará

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha afirmado este sábado en Viladecavalls (Barcelona) que su grupo parlamentario no dará apoyo al segundo real decreto aprobado este viernes por el Gobierno, que incluye medidas sobre vivienda, dentro del escudo social para mitigar los efectos de la guerra en Irán. Turull ha afeado al Ejecutivo que haya aprobado un texto que ya sabe que no prosperará en el Congreso. “De los dos decretos hay uno que claramente opta por seguir ahogando a las clases medias y trabajadoras que no solo las perjudica a ellas sino a los más vulnerables”, ha afirmado subrayando, por contra, que sí están a favor del que comporta la reducción en los precios de la energía.

Turull ha sostenido que lo que no puede hacer el Gobierno o Sumar, el partido pequeño de la coalición, es “privatizar el escudo social” para hacerlo caer sobre las clases medias y trabajadoras. “¿Qué pedimos? Pues que deje de hacer esta política del Estado de ‘invito yo y pagas, tu’, que deje de criminalizar al pequeño propietario en beneficio de las personas vulnerables, que se deje de postureos". Y ha remachado: “Han aprobado (el decreto) aunque saben que el Congreso no lo aprobará. Ya tienen el titular. Es puro postureo. Esa comedia no nos interesa”. Los votos de Junts son indispensables para que ambos textos sean convalidados.

Tras la aprobación de los dos decretos en el Consejo de Ministros, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya advirtió de que la actual aritmética parlamentaria hacía muy difícil la aprobación del texto con las medidas de vivienda. El número dos de Junts se ha atribuido que el Ejecutivo aprobara las de reducción del precio de los combustibles y ha subrayado que “han picado piedra” para bajar los de la gasolina, el gas y la electricidad”. “Hemos sido claros. Tenemos nuestras propuestas en materia de vivienda y sobre las personas vulnerables”, ha remarcado. “Todas aquellas que den oxígeno a las clases medias y trabajadoras y a la pequeña y mediana empresa tendrán nuestro apoyo”; las que vayan destinadas a ahogarlas, no lo tendrán”.

En sus declaraciones, Turull ha reclamado al president Salvador Illa que rectifique su política fiscal y le ha recriminado no haber conseguido aprobar los presupuestos. Junts quiere que el Ejecutivo reduzca el IRPF y ha recordado las movilizaciones de los docentes, los médicos y las quejas de los usuarios de Rodalies. “Los presupuestos son el paradigma de la inestabilidad de un Govern sumiso e incompetente”, ha concluido.

Por otro lado, el portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso, Gabriel Rufián, ha cargado contra la posición de Junts. En un mensaje en la red X, el republicano ha deseado al partido de Carles Puigdemont “años de ostracismo político por todo el daño que han hecho y que hacen” al sumar sus votos con PP y Vox contra “cualquier medida para paliar el drama de la vivienda”.