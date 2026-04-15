La cantante Taylor Momsen es hospitalizada en Ciudad de México por una picadura de araña venenosa

La intérprete y su agrupación, The Pretty Reckless, se encuentran en la capital para participar como teloneros en los conciertos de AC/DC

La cantante estadounidense Taylor Momsen fue hospitalizada en Ciudad de México la noche de este martes debido a complicaciones por una picadura de araña venenosa que sufrió en días pasados. A través de redes sociales, la vocalista de The Pretty Reckless compartió imágenes desde el hospital y agradeció a los médicos por la atención que recibió.

Hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles sobre su estado de salud, sin embargo, en el video que publicó en Instagram se observa que la reacción a la picadura se extendió por su pierna. A pesar de ello, la también actriz se ha mantenido activa en sus redes sociales y no ha cancelado su presentación de este miércoles. “Hoy en el hospital y mañana el concierto. El show debe continuar, los veo mañana”, escribió.

Momsen se encuentra de visita en la ciudad ya que su banda fue invitada como telonera de los conciertos de AC/DC en México. El incidente ocurrió la semana pasada, antes de una de sus presentaciones en el Estadio GNP Seguros, cuando fue mordida por una araña, por lo que recibió asistencia médica de emergencia. “Una araña enorme decidió morderme y su veneno realmente afectó mi sistema, así que tuve que ir con los increíbles doctores en México para que me pusieran una inyección bastante fuerte antes del show de anoche… ¡súmenlo a la lista!”, compartió en redes sociales.

En México, solamente dos géneros de arañas son considerados de importancia médica porque la potencia de su veneno es suficiente para afectar la salud, las Lactrodectus (viudas negras) y Loxosceles (violinistas).

No es la primera vez que Taylor Momsen —quien saltó a la fama por el papel de Jenny Humphrey en Gossip Girl— sufre un incidente de este tipo. En mayo de 2024, la cantante fue mordida por un murciélago durante una presentación en Sevilla, España, por lo que tuvo que recibir un par de dosis de vacunas contra la rabia. Curiosamente, la situación también coincidió con el tour de AC/DC. La cantante ha enfrentado ambas situaciones con humor, incluso bromeando con la posibilidad de convertirse en la Mujer Araña o Batichica.