Bonoloto: comprobar sorteo del miércoles 15 de abril
El sorteo de hoy miércoles se juega por un bote de 2,3 millones de euros
Este miércoles 15 de abril vuelve el sorteo de Bonoloto, que de lunes a domingo reparte miles de premios repartidos en diferentes categorías, según las cifras premiadas. Hoy reparte un bote de 2.300.000 € porque ayer martes no hubo ganador de primera categoría, aunque si hubo un ganador de segunda categoría, que se llevó un premio de más de 164.000 euros y selló su boleto ganador en Islas Baleares.
BonoLoto: premios y ganadores del 14 de abril de 2026 https://t.co/v5oZjZaUfl— BonoLoto (@bono_loto) April 14, 2026
Resultados del sorteo de Bonoloto de hoy
Los números premiados en el sorteo de Bonoloto de este miércoles 15 de abril han sido los siguientes:
- Combinación ganadora: 5, 13, 23, 35, 42, 43
- Número complementario: 22
- Reintegro: 6
Todos los premios
- Primera categoría: Acertar los 6 números de la combinación ganadora.
- Segunda categoría: Acertar 5 números más el número complementario
- Tercera categoría: Acertar 5 números.
- Cuarta categoría: Acertar 4 números.
- Quinta categoría: Acertar 3 números.
- Reintegro: Acertar el número de reintegro.
Hay cosas que harías toooodos los días como viajar a un lugar desconocido, o jugar a la Bonoloto. Hoy Bote de 2.300.000€. Juega de lunes a domingo desde 0,50€ la apuesta y consigue grandes premios. https://t.co/xLvsKUAceZ pic.twitter.com/RHwurOTvPU— BonoLoto (@bono_loto) April 15, 2026
Comprobar los números y cobrar los premios
Una vez terminado este sorteo y todos los juegos del día, SELAE publica en su página web oficial todos los resultados y puedes comprobar si cuentas con los números premiados.
Además desde la página web de EL PAÍS te contamos todos los resultados de los principales sorteos del día.
Para cobrar los décimos premiados, es necesario seguir la normativa de SELAE. Si el importe es inferior a 2.000 €, se abona en cualquier administración de Loterías y Apuestas del Estado. Para cantidades iguales o superiores a 2.000 €, el cobro debe realizarse en una de las entidades bancarias colaboradoras, presentando el resguardo ganador y la documentación requerida.
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