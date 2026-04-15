Bonoloto: comprobar sorteo del miércoles 15 de abril

Loterías y Apuestas del Estado celebra el sorteo de Bonoloto, de lunes a domingo.

El sorteo de hoy miércoles se juega por un bote de 2,3 millones de euros

Este miércoles 15 de abril vuelve el sorteo de Bonoloto, que de lunes a domingo reparte miles de premios repartidos en diferentes categorías, según las cifras premiadas. Hoy reparte un bote de 2.300.000 € porque ayer martes no hubo ganador de primera categoría, aunque si hubo un ganador de segunda categoría, que se llevó un premio de más de 164.000 euros y selló su boleto ganador en Islas Baleares.

Resultados del sorteo de Bonoloto de hoy

Los números premiados en el sorteo de Bonoloto de este miércoles 15 de abril han sido los siguientes:

Combinación ganadora: 5, 13, 23, 35, 42, 43

Número complementario: 22

Reintegro: 6

Todos los premios

Primera categoría: Acertar los 6 números de la combinación ganadora.

Segunda categoría: Acertar 5 números más el número complementario

Tercera categoría: Acertar 5 números.

Cuarta categoría: Acertar 4 números.

Quinta categoría: Acertar 3 números.

Reintegro: Acertar el número de reintegro.

Comprobar los números y cobrar los premios

Una vez terminado este sorteo y todos los juegos del día, SELAE publica en su página web oficial todos los resultados y puedes comprobar si cuentas con los números premiados.

Además desde la página web de EL PAÍS te contamos todos los resultados de los principales sorteos del día.

Para cobrar los décimos premiados, es necesario seguir la normativa de SELAE. Si el importe es inferior a 2.000 €, se abona en cualquier administración de Loterías y Apuestas del Estado. Para cantidades iguales o superiores a 2.000 €, el cobro debe realizarse en una de las entidades bancarias colaboradoras, presentando el resguardo ganador y la documentación requerida.