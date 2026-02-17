Viaje al corazón de ‘Cumbres Borrascosas’ con Espido Freire y EL PAÍS Viajes

Si hay una aventura literaria que deberíamos vivir este año, es esta: conocer el pasado de las hermanas Brontë en sus escenarios más importantes

Lo habíamos advertido: este año triunfarían los viajes literarios, aquellos que nos hacen soñar con los libros que leímos y sus adaptaciones al cine. En este sentido, en EL PAÍS Viajes llevamos realizando este tipo de viajes muchos años de la mano de la escritora Espido Freire, una anfitriona perfecta porque conoce a la perfección los escenarios de las novelas de Jane Austen, Bram Stoker, el rey Arturo, James Joyce, y, por supuesto, de las hermanas Brontë. En este último universo literario nos detenemos.

Este 2026, las hermanas del condado de Yorkshire están más de moda que nunca gracias al estreno en el mes de febrero de la esperada película de Emerald Fennell, Cumbres borrascosas. La película, producida por Warner Bros. Pictures y la directora ganadora del Oscar adaptan —en una versión para los espectadores del siglo XXI— la apasionada historia de amor prohibido entre Catherine (Margot Robbie) y Heathcliff (Jacob Elordi) en los páramos de Gran Bretaña.

Tal y como explican desde Visit Britain, Cumbres borrascosas, no es solo una producción cinematográfica, sino un profundo homenaje a los paisajes salvajes del norte de Inglaterra. Esto nos sirve para volver a ellos, a los lugares donde la vida de las hermanas Brontë se entrelaza con una nueva visión cinematográfica de Cumbres borrascosas.

Rodaje de la película Cumbres Borrascosas. Warner Bros. Discovery

Las hermanas Brontë y su obra, un viaje a la Inglaterra victoriana

Si existe una familia famosa en el mundo literario, esa es la de las hermanas Brontë. Charlotte, Emily y Anne escribieron algunas novelas que terminaron por convertirse en clásicos de la literatura universal: Jane Eyre, escrita por Charlotte, Cumbres Borrascosas, escrita por Emily, y Agnes Grey, escrita por Anne. ¿Qué secretos ocultaban estas mujeres que vivieron aisladas, casi sin relacionarse con nadie más en un pueblo perdido de York, hijas de clérigos y almas solitarias cuyo trabajo fue ser institutrices de niños acomodados, para atesorar ese mundo interior tan rico y evocador?

Espido Freire, experta en las autoras, a las que dedicó su libro Querida Jane, querida Charlotte, e innumerables artículos, nos permite adentrarnos en ese universo tan íntimo y desconocido. Como explicaba ella misma, en una entrevista para EL PAÍS Viajes, se sigue fascinando con su obra y con todo el proceso creativo que llevaron a cabo. Sobre por qué los viajeros y los lectores de hoy en día siguen conectando con sus obras, ella lo tiene claro: “En el caso de las Brontë, la pasión. Estamos en un momento en el que la gente se entrega a la autenticidad, y busca que esa autenticidad esté vinculada a la emoción, a la pasión, al entusiasmo. Y en el caso de Jane Austen, la armonía, el equilibrio. Y un cierto entorno, ambiente o atmósfera que se ha generado por lo audiovisual”.

El viaje Tras los pasos de las hermanas Brontë, que se realizará el próximo 23 de septiembre, tiene ese objetivo precisamente: no solo recorrer los escenarios más importantes de la vida de las hermanas Brontë, sino también conocer su obra y adentrarse en las curiosidades del siglo donde se gestó, en pleno siglo XIX, la Inglaterra victoriana.

Portada de la novela de 'Wuthering Heights' (Cumbres Borrascosas), de Emily Brontë. heliography / Stockimo (Alamy Stock Photo)

De todas las hermanas, la que actualmente, y gracias al estreno de la película, está más en boca de todos es Emily Brontë y su obra más conocida y adaptada, Wuthering Heights o Cumbres Borrascosas. Como no era habitual que en la época las mujeres escribieran —y mucho menos publicaran su obra—, esta fue firmada primero bajo un pseudónimo, Ellis Bell, en 1847. Justo se publicó en el mismo año que la de su hermana mayor, Charlotte, que escribió Jane Eyre. La familia de las Brontë estuvo marcada por la tragedia y la enfermedad en unos tiempos difíciles. De hecho, las tres hermanas escritoras nunca llegaron a ver su éxito literario, ya que murieron muy jóvenes de tuberculosis, a los 30 años en el caso de Emily.

Es curioso que Cumbres Borrascosas, hoy considerada una de las obras universales de la literatura inglesa, fuera criticada duramente por una sociedad marcadamente religiosa y puritana. Nadie entendió demasiado bien aquella obra, avanzada a su tiempo e influenciada por el romanticismo y la literatura gótica, que hablaba de las pasiones y del amor prohibido. Espido Freire, que conoce muy bien la obra de las hermanas, lo describe así: “Su común denominador es su formación lectora, su férrea formación religiosa e intelectual y su marcada vocación de independencia y su afán por ser escritoras, con lo que eso suponía en su tiempo. Supieron reflejar las contradicciones y las estupideces de la sociedad que las rodeaba: la pequeña burguesía rural, en el caso de Jane, el universo privado de la enseñanza, en el de Charlotte, y la violencia brutal de las pasiones y la degeneración que conllevan, en el caso de Emily y Anne”.

Aunque, como explica en Querida Jane, querida Charlotte, de todas las escritoras, la que menos vivió esas pasiones fue, precisamente, Emily, que sí las imaginó y recreó en sus novelas.

El Bronte Parsonage Museum en Haworth, Inglaterra. Graham Prentice (Alamy Stock Photo)

El viaje: las localizaciones más importantes

Aunque el itinerario de EL PAÍS Viajes comienza en la ciudad medieval de York, visitando la Catedral de York Minster y el York Castle Museum, la localización principal es Haworth. La familia de las Brontë se trasladó allí desde Thornton porque al padre le ofrecieron trabajo de reverendo. En Thornton se encuentra el Brontë Birthplace donde se puede visitar la casa natal de las hermanas, pero el Brontë Parsonage Museum de Haworth, la casa parroquial donde vivieron y escribieron las hermanas Brontë sus más célebres novelas, es la parada definitiva en cualquier viaje que quiera aproximarse a sus vidas y obras. La exposición muestra sus ropas, muebles, dibujos… el diván en el que falleció Emily, y los diminutos guantes de Charlotte.

“Entrar en la rectoría significa respirar el mismo aire que Emily respiraba mientras escribía su obra maestra; cada habitación conserva el eco de una familia marcada por la tragedia, pero animada por una creatividad sobrehumana. Aquí es donde la escenógrafa Suzie Davies se inspiró para reconstruir los interiores de la película, tratando de capturar la esencia de ese mundo doméstico tan íntimo y a la vez tan vasto”, señalan también en la página oficial de Visit Britain. En este museo es donde también se suele celebrar cada año el festival literario Brontë Women’s Writing Festival.

En Haworth se pueden aún visitar los lugares que frecuentaban, y descubrir el sentimiento que las inspiró durante su vida y que nos transmitieron a través de su obra: la Haworth Church, el Brontë Bridge, las Brontë Falls… Por supuesto, el pub donde Branwell —el único hermano varón de la familia— acababa mal tantas noches, y el cementerio de Haworth, que es imposible no ver desde la casa. En los alrededores, las mansiones campestres más icónicas del reino Harewood ayudan a recrear aún más el escenario de Cumbres Borrascosas.

Como su nombre indica (wuthering, en inglés, se utiliza para designar vientos fuertes, mientras que heights significa cumbres), el condado de Yorkshire es conocido por un clima cambiante, por sus fuertes vientos, borrascas y la niebla, característica en el paisaje y también en la obra. Uno de los lugares que representa perfectamente el aura (y que, además se puede visitar), es Top Whitens, una granja en ruinas ubicada en el espectacular páramo de Haworth. El parque natural de Pennine Way y el sendero de Brontë Connection Wall, que conecta Haworth y el museo con los paisajes que moldearon a las Brontë, ofreciendo vistas panorámicas y una auténtica sensación de la tierra de las Brontë, son también paradas imprescindibles.

Whitby, el pueblo literario de la costa de Yorkshire. Dennis Hardley (Alamy Stock Photo)

Otro de los sitios más característicos de esta zona del norte de Inglaterra es el parque nacional de Yorkshire Dales con sus espectaculares paisajes que ha sabido capturar, en la película de Emerald Fennell (antes The Crown, Saltburn o La Chica Danesa), la magistral fotografía de Linus Sandgren.

Aunque el viaje podría seguir por otras localizaciones que se ven en la película, el itinerario de EL PAÍS Viajes añade una parada más en este viaje literario. Hablamos del pueblo gótico de Whitby, localidad costera al este de Inglaterra en la que residió la pequeña de las hermanas, Anne, y una ciudad esencial para los escenarios imaginarios del Drácula que escribió Bram Stoker. Los acantilados y las ruinas de su abadía son postales inolvidables. Merece también la pena visitar los comercios tradicionales de plata y azabache, degustar las famosas fish and chips, típicas de la región y con fama de ser las mejores de Inglaterra.

Antes de marchar, habrá dos paradas más incluidas: Scarborough, para visitar la iglesia de St. Mary, lugar donde está enterrada la pequeña Anne; y Elizabeth Gaskell’s House, la casa de otra de las escritoras más importantes de la época victoriana, y amiga muy cercana de Charlotte Brontë.

