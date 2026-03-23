La guerra, no, los Presupuestos

Exposición didáctica de ideas, conjeturas o hipótesis, a partir de unos hechos de actualidad comprobados —no necesariamente del día— que se reflejan en el propio texto. Excluye los juicios de valor y se aproxima más al género de opinión, pero se diferencia de él en que no juzga ni pronostica, sino que sólo formula hipótesis, ofrece explicaciones argumentadas y pone en relación datos dispersos

No está en la intención del PP dar la menor cancha al Gobierno en el debate sobre las 80 medidas adoptadas para capear los primeros efectos de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. Sí sobre las que no ha adoptado y sobre lo que han tardado en tomarlas, a pesar de que tan solo una decena de países entre los Veintisiete de la UE han extendido mantos protectores. El PP va a centrarse en la abrupta reunión del Consejo de Ministros extraordinario del pasado viernes 20 de marzo y el plante inicial de los ministros de Sumar; en pasar página inmediata de las medidas aprobadas por el Ejecutivo, que los populares apoyarán este jueves, a través de la convalidación del decreto ley, y, sobre todo y ante todo, en multiplicar la denuncia de que España sigue sin Presupuestos actualizados desde hace tres años. Sin dudar de que la prioridad son las medidas por la guerra, Sumar tiene pendiente el debate sobre si forzar en las próximas semanas la presentación de las cuentas, conscientes de que no saldrán adelante. No está decidido si darán esa batalla, aunque Izquierda Unida lo ha defendido siempre.

Nada más lejos de los deseos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de los ministros socialistas, que la reunión extraordinaria del gabinete del pasado viernes haya tenido el envoltorio de un plante de los ministros de la coalición. Con la perspectiva de los días transcurridos y la practicidad de las medidas en vigor, confían en que el terremoto pase a muy segundo plano. No les será fácil. El PP ha visto el cielo abierto para evadirse de las propuestas económicas y no entretenerse demasiado en su contenido. Las va a apoyar y es suficiente. La rebelión de dos horas y media de la vicepresidenta segunda del Ejecutivo, Yolanda Díaz, y los cuatro ministros de su formación, hasta que Pedro Sánchez aceptó incluir la prórroga de los alquileres con el tope del 2% en las subidas, permite a los populares ahondar en la precariedad del Gobierno.

Casi de inmediato, conseguido el objetivo, los ministros de Sumar, no tanto los socialistas, restan dramatismo a su decisión de bloquear el comienzo del Consejo de Ministros. La responsable de Juventud e Infancia, Sira Rego, de Izquierda Unida; la de Sanidad, Mónica García, de Más Madrid; el de Cultura, Ernest Urtasun, de Los Comunes; el de Asuntos Sociales, Pablo Bustiunduy, y la vicepresidenta Díaz, ambos de Sumar, defienden este comportamiento como propio de la complejidad de un gobierno de coalición.

Su batalla con las políticas de vivienda y el alquiler es indeclinable y lo intentarán una y otra vez. Desde Podemos, fuera de la coalición, la exigencia es aún mucho mayor.

El terreno para el debate en el Congreso este 25 de marzo ha empezado a abonarse por todos los flancos. Llega tarde, le dirá el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, a Sánchez, además de haberles copiado sus propuestas de rebajas fiscales. Es tarde, además, porque han transcurrido tres semanas desde el ataque a Irán. En el Gobierno no se ocultó que antes de comparecer en el Congreso y tomar las primeras medidas anticrisis Sánchez quería tomar contacto directo con los miembros de la UE, reunidos el jueves pasado en el Consejo Europeo y calibrar la situación del conflicto. No ha dado un paso atrás en su ‘No a la guerra’ y de esa reunión se trajo la proclama de otros países : “No es nuestra guerra”.

Sánchez sí quiere hablar de la catástrofe que ya ha supuesto en vidas humanas y en las economías de casi todo el mundo el ataque a Irán y de las imprescindibles medidas a adoptar en España. Pero no es ese el interés argumental de Núñez Feijóo. A diferencia de los partidos conservadores europeos, donde el debate esencial es la guerra, cómo empezó, cuál es la implicación que cada uno puede tener, cómo responder a las exigencias de Donald Trump sin romper con el poderoso aliado y cuáles son las consecuencias nacionales, en España los conservadores evitan referirse a quién empezó la contienda, no se cita a Estados Unidos ni se menta a su presidente; se habla de la precariedad de Pedro Sánchez.

Desviar el tiro hacia la ausencia de Presupuestos es donde apunta el PP y con todo su arsenal. El Gobierno insistirá en su intención de presentarlos, pero ahora la prioridad es hacer frente a una crisis mundial que afecta a España en muchos órdenes.

Como anticipo, el responsable de Igualdad y Educación en el PP, Jaime de los Santos, ha minusvalorado el primer plan contra los efectos de la guerra, al haberlo presentado “a cachitos” por exigencia de sus socios, a quienes se ha referido de este modo: “Esos ministros que ocuparon las plazas en el 15-M y casi siempre, poco aseados”; falta de “aseo personal e intelectual”.Lo dijo ante las Nuevas Generaciones del PP en un acto en Toledo.