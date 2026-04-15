Primer juicio contra Ábalos, Koldo y Aldama por la trama de las mascarillas, en directo | Isabel Pardo de Vera comparece acusada de enchufar en Adif a la expareja de Ábalos
El exministro de Transportes y quien fue su asesor afrontan peticiones de penas de hasta 30 años de cárcel por la trama
La sexta jornada del juicio contra el exministro de Transportes José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama comienza este miércoles por la tarde en el Tribunal Supremo. El testimonio clave de la jornada será el de la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera, acusada de enchufar en una empresa pública a la expareja de Ábalos Jésica Rodríguez. Está previsto que el juicio se alargue durante 13 jornadas en las que comparecerán 81 testigos. El Supremo juzga a Ábalos, García y al empresario Víctor de Aldama por tejer una red corrupta para la compra de material sanitario aprovechando la falta de controles durante la pandemia de covid-19. El exministro de Transportes y quien fue su asesor afrontan peticiones de penas de hasta 30 años de cárcel, mientras que las acusaciones reclaman siete años de cárcel para Aldama tras aplicarle una atenuante por haber confesado parte de los delitos que se le atribuyen.
EL PAÍS ofrece de forma gratuita la última hora de la actualidad del juicio. Si quieres apoyar nuestro periodismo, suscríbete.
Día importante para Koldo García Izaguirre, y se nota en el ambiente. Su abogada, Leticia de la Hoz, se revuelve varias veces. Koldo llega a redirigir su interrogatorio en algún momento. Se inclina hacia la letrada para susurrarle, se agita, hace aspavientos, luego se sumerge en difusas ausencias mediante una postura que prolongó durante una hora en la primera sesión: doblado sobre sí mismo, con la mano izquierda tapándole la mitad de la cara, de tal manera que la cámara solo grabe la coronilla. Quizá sea una postura recomendada después de hacer un injerto de pelo. Koldo se ha puesto pelo y el pelo está creciendo bastante, acaso haya una nueva técnica que exija ponerse boca abajo mientras gente alrededor hace preguntas relacionadas contigo. De esta manera se activan algunas células responsables y, cuanto peor funcionen las cosas fuera, con más violencia crecen los folículos injertados.
Y en el quinto día de juicio se habló de las mascarillas. Ha sido casi por accidente porque, de los siete testigos que han asomado por el Tribunal Supremo, solo dos guardaban relación con los contratos bajo sospecha que se adjudicaron desde el Ministerio de Transportes a Soluciones de Gestión ―la empresa vinculada a Víctor de Aldama― por 36 millones de euros para comprar 13 millones de mascarillas. Los otros cinco, entre su propio asombro, el del tribunal y el de todas las partes, han capeado el temporal como han podido, pero la realidad es tozuda y se ha impuesto. “Es que no sabe nada”, se quejaba la abogada de Koldo García. “Es que a lo mejor no tenía que haber venido”, contestaba el magistrado Andrés Martínez Arrieta.
Comienza la narración en directo de la sexta jornada del juicio contra Ábalos, García y Aldama
Buenas tardes. Comienza aquí la narración en directo de la sexta jornada del juicio contra el exministro de Transporte José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama. El testigo clave de la jornada será la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.