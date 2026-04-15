Primer juicio contra Ábalos, Koldo y Aldama por la trama de las mascarillas, en directo | Isabel Pardo de Vera comparece acusada de enchufar en Adif a la expareja de Ábalos

El exministro de Transportes y quien fue su asesor afrontan peticiones de penas de hasta 30 años de cárcel por la trama

La sexta jornada del juicio contra el exministro de Transportes José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama comienza este miércoles por la tarde en el Tribunal Supremo. El testimonio clave de la jornada será el de la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera, acusada de enchufar en una empresa pública a la expareja de Ábalos Jésica Rodríguez. Está previsto que el juicio se alargue durante 13 jornadas en las que comparecerán 81 testigos. El Supremo juzga a Ábalos, García y al empresario Víctor de Aldama por tejer una red corrupta para la compra de material sanitario aprovechando la falta de controles durante la pandemia de covid-19. El exministro de Transportes y quien fue su asesor afrontan peticiones de penas de hasta 30 años de cárcel, mientras que las acusaciones reclaman siete años de cárcel para Aldama tras aplicarle una atenuante por haber confesado parte de los delitos que se le atribuyen.

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