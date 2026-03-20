Los profesores catalanes vuelven a cortar los accesos a Barcelona en el último día de huelga

Los profesores catalanes han cortado los accesos a Barcelona por la ronda de Dalt. Según informa el Servei Català de Trànsit, minutos antes de las 7:00, los piquetes han ocupado la ronda de Dalt de Barcelona en viarios puntos: el nudo de la Trinitat, el del Llobregat y en Santa Coloma. Asimismo, han cortado la AP-7 a la altura de la Universidad Autónoma y la A-2 en Abrera. Son algunas de las acciones que se prevén para este viernes, día que culmina la semana de huelga que protagonizan los docentes para reclamar mejoras laborales. El resto de días se han producido paros centrados en los diferentes territorios, con alto seguimiento en las aulas y masivas manifestaciones, que dejan entrever el mayoritario seguimiento que tendrá la última jornada.

El paro tendrá su momento álgido en una gran manifestación al mediodía, que arrancará antes con cuatro marchas que partirán desde diferentes puntos de Barcelona y que confluirán en la plaza de Tetuán, para partir conjuntamente hacia el Parlament.

El profesorado catalán, igual que el personal laboral y de apoyo educativo, sale a la calle con una larga lista de reivindicaciones, más allá del aumento salarial que defienden principalmente los sindicatos (doblar el complemento autonómico, de unos 700 euros mensuales, y que lleva congelado 25 años). Para los maestros que pisan cada día el aula, la principal reivindicación es un aumento de plantilla, y especialmente con personal especializado, para atender a una diversidad y complejidad más elevada en las clases, con alumnos con trastornos y discapacidades que no son atendidas adecuadamente y que, colateralmente, afectan al resto de alumnos y al transcurso normal de las clases. Asimismo, reclaman un descenso de las ratios o reducir la burocracia, entre otros aspectos.

Tras semanas de negociación, el Govern sorprendió la semana pasada con un acuerdo con CC OO y UGT, sindicatos minoritarios en la educación pública, para invertir 2.000 millones de euros en cuatro años (que no se sabe cómo se lograrán) y que implica un aumento de un 30% de ese complemento autonómico de aquí a cuatro años, una indemnización de 50 euros por noche para los docentes que vayan de colonias, un inicio del descenso de las ratios en ESO en los centros de alta y máxima complejidad, más recursos para la educación inclusiva o una reducción drástica de las plazas perfiladas (las que diseñan las direcciones para elegir al profesor que más se ajuste a su proyecto educativo).

Educación tenía prisa para firmar un acuerdo para evitar que esta semana se produjese una huelga tan masiva como la del pasado 11 de febrero. Pero el Govern ha errado el cálculo y el pacto ha generado justo el efecto contrario, encendiendo los ánimos todavía más del profesorado, que consideran totalmente insuficiente.