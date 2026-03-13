Un 95% de profesores catalanes rechaza el acuerdo sobre mejoras laborales firmado por Govern con CC OO y UGT

Un 95% de profesores catalanes rechaza el acuerdo sobre mejoras salariales y laborales firmado por el Departamento de Educación de la Generalitat con los sindicatos CC OO y UGT, minoritarios en la educación pública. Así lo revela la encuesta que, durante esta semana han promovida Ustec, CGT y la Intersindical. Según informa Ustec, el cuestionario lo han respondido 42.965 docentes, lo que supone un 50% aproximado de la plantilla. De ellos, 40.780 (94,9%) han mostrado su rechazo al acuerdo, mientras que 2.185 (5,1%) han votado a favor.

El pasado lunes, el Departamento de Educación firmó un documento con los sindicatos CC OO y UGT que contempla un aumento del 30%, de aquí a cuatro años, del complemento autonómico, que actualmente es de unos 700 euros mensuales. Asimismo, se incluye una indemnización de 50 euros por noche para los docentes que vayan de colonias, un inicio del descenso de las ratios en ESO en los centros de alta y máxima complejidad o más recursos para la educación inclusiva.

Se trata de un acuerdo a cuatro años, con un coste de 2.000 millones. Hasta ahora, el Departamento había insistido en que las mejoras salariales y educativas dependían de la aprobación de los Presupuestos, pero de repente esto cambió, sin que el Govern concrete de dónde saldrá esta cantidad, y se limitan a insistir en que “se cumplirá” lo pactado.