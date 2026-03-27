Taylor Lautner y su mujer, Taylor Lautner, anuncian que serán padres de su primer hijo

El intérprete que alcanzó la fama internacional como Jacob Black en la saga de vampiros basada en los libros Stephenie Meyer ha compartido con sus 11 millones de seguidores fotos junto a su esposa (y tocaya) con las ecografías del futuro bebé

Taylor Lautner (Michigan, 34 años), el actor famoso por su papel de Jacob, el hombre lobo de la saga de Crepúsculo, y su esposa, también llamada Taylor Lautner, han anunciado que esperan su primer hijo juntos. La pareja, que se casó en noviembre de 2022, ha publicado un carrusel de fotos en conjunto, mostrando unas imágenes de las ecografías del bebé. “¿Qué es mejor que dos Taylor Lautners?”, escribe el actor de Las aventuras de Sharkoy y Lavagirl, en la foto en la que se inclina para besar el vientre de su esposa en su perfil de Instagram, donde reúne más de 11 millones de seguidores.

La pareja se conoció gracias a Makena Moore, la hermana menor del actor, quien ha compartido la publicación de los Taylor en una storie en Instagram donde pone: “¡Tu tía está deseando conocerte! Los quiero mucho, chicos”. En 2018, hicieron pública su relación y, dos años después, Lautner le propuso matrimonio a su esposa en 2021. El nombre de soltera de la esposa del intérprete era Taylor Dome hasta que se casó y decidió tomar el apellido de su esposo, como es común en Estados Unidos. En 2022 el actor explicó que, para no confundirse, acordaron que a él le llamarían Taylor y a ella Tay. “Mucha gente simplemente dice ‘Tay chico’ y ‘Tay chica”, explicó Lautner durante una aparición en The Kelly Clarkson Show en 2022. “Tanto Taylor como Tay, o Tay chico y Tay chica, funciona”, explicaba sobre cómo los diferencian.

Tay Lautner, como muchísimas jóvenes de su edad, fue seguidora de la saga de vampiros basada en los libros de Stephenie Meyer. Pero para mala suerte de Taylor Lautner, su esposa era team Edward —el equipo del rival de su actual marido en las películas, el vampiro interpretado por Robert Pattinson—. “Yo era demasiado joven para los abdominales de Jacob”, dijo Tay, de 28 años, en una entrevista reciente con Cosmopolitan. Ella creció como una adolescente común y alejada de la fama, por eso cuando en 2022 se encontró en el avión con Robert Pattinson no pudo evitar sentirse deslumbrada. Casi 18 años después del estreno de la primera película que Lautner y Pattinson protagonizan junto a Kristen Stewart, el debate sigue vivo. De hecho, el pasado 25 de marzo, Pattinson aseguró en una entrevista en Canal+ que “nadie es team Jacob”. “Eso fue solo una estrategia de marketing”, bromeó.

En la reciente entrevista con Cosmopolitan, Tay se sinceró sobre las dificultades de estar casada con un famoso. “Es curioso que intente diferenciarme de la esposa de Taylor Lautner, aunque también soy Taylor Lautner”, dice la enfermera, que renunció a su profesión tras sufrir estrés postraumático grave, depresión y ansiedad atendiendo pacientes durante la pandemia. “Quiero que la gente me vea como soy y no solo como la esposa. A veces es difícil cuando sabes que la intención de la gente no es conocerte; no quieren conocerme de verdad ni participar en el podcast por mí”, dice sobre The Squeeze, el programa que dirige junto a su marido.

El actor está listo para ser padre y al mismo tiempo regresar a Hollywood con la serie Taylor Lautner: Werewolf Hunter, el programa de ficción donde, interpretándose a sí mismo, se enfrentará a la mayor ironía: luchar contra las mismas criaturas que lo hicieron famoso: los hombres lobo. “Cuando conocí a Tay, pensé: ‘Solo quiero estar en casa con ella, nuestros perros, nuestros amigos y nuestra familia, y crear recuerdos fuera de un plató’. Cuando por fin me sentí cómodo con eso, me sentí lo suficientemente seguro como para volver a la industria. Ahora tengo claras mis prioridades: si hago un proyecto y no sale como esperaba, seguiré volviendo a casa con mi familia, que siempre estará ahí”, dice en la conversación con Cosmopolitan.