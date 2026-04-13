Una jueza sevillana procesa a Vito Quiles por injurias y calumnias contra el secretario general de Facua, Rubén Sánchez

La titular de la plaza número 18 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla ha dictado auto de procesamiento contra el agitador ultra Víctor Zopperllari Quiles, conocido como Vito Quiles, por un delito de injurias y calumnias por los mensajes y publicaciones que emitió contra el secretario general de Facua, Rubén Sánchez, entre el 15 de febrero y el 22 de septiembre de 2022. La jueza considera que ese contenido, difundido en sus redes sociales y en el canal de YouTube de EDATV -medio en el que trabaja-, y en el que se refería al dirigente de la organización de consumidores como “criminal” o “estafador” -entre otros muchos apelativos-, e insinuaba que estaba vinculado con casos de pederastia, “es intolerable al deber ético y profesional del periodismo, desamparado por el derecho a la libertad de expresión revistiendo indiciariamente los hechos caracteres de injurias y calumnias delictivas”.

En el auto, dictado el pasado 6 de abril y al que ha tenido acceso este diario, se expone el contenido de distintos tuits publicados por Quiles, que tiene más de 536.000 seguidores en la red social X; en mensajes de Telegram y en un programa en EDATV en los que acusa a Sánchez de dirigir una “mafia mediática con sicarios que amenazan y extorsionan”, de tener tres yates o recibir dinero de una constructora sevillana; lo amenaza con hacer “todo lo posible” para que acabe “en la cárcel” o insinúa que estaba vinculado con tramas de prostitución de menores y pederastia. Del análisis de esos mensajes, la jueza colige que “resultan claros indicios de que su afán fue vejar, ofender y vilipendiar al querellante ante la opinión pública en venganza por las responsabilidades que atribuye al querellante, como representante de Facua, del cierre de sus cuentas en Twitter”.

La jueza también considera a EDATV, el medio propiedad de Javier Negre, responsable civil subsidiario. La instructora entiende que, aunque buena parte de los mensajes constitutivos de un presunto delito de injurias y calumnias fueron emitidos en las cuentas sociales privadas de Quiles, en ellas el agitador ultra se presenta como periodista de ese canal. La magistrada precisa además que aún está disponible en internet uno de los programas de EDATV en el que “el querellado, en tono y actitud provocativa, se persona en la entrada de un local de Facua y a través de la ventana pregunta por el querellante, al que en su tono irrespetuoso y ofensivo acostumbrado, llama ‘Facuo”. Las partes tienen 10 días para presentar escrito de acusación o solicitar el sobreseimiento.

La decisión de la jueza de dictar auto de procesamiento contra Quiles es la última medida judicial de un procedimiento que se ha extendido en el tiempo -la querella de Sánchez se interpuso en octubre de 2022- por la dificultad de localizar al activista de extrema derecha. Esos problemas llevaron a la instructora a dictar un auto para averiguar el paradero de Quiles -en un primer momento se ordenó su detención, aunque la medida fue corregida por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía-.

Finalmente, el periodista prestó declaración ante los tribunales el 25 de febrero de 2025, donde no pudo probar ninguna de las acusaciones vertidas contra Sánchez. En el interrogatorio, Quiles reconoció que sus declaraciones fueron motivadas porque el 15 de febrero de 2022 Twitter cerró temporalmente su cuenta, respondiendo a una solicitud del secretario general de Facua. “Tal ánimo de venganza y represalias le llevó a utilizar en sus mensajes expresiones altamente ofensivas, sin ninguna justificación legítima, no amparadas por la libertad de expresión, derecho éste que no otorga el derecho a la ofensa”, sostiene la jueza, que considera que el “ánimo ofensor” de Quiles le llevó “a extremos intolerables al hacer afirmaciones gratuitas que buscaban solo hacer creer a terceros que realiza actividades nocturnas al menos inmorales y que de forma literal llega a afirmar, sin más sustento que el ánimo de denostar al querellante”.

La semana pasada Quiles también comparecía en los juzgados de Madrid por un delito de revelación de secretos y acoso contra la presidenta de Red Eléctrica (REE), Beatriz Corredor, por difundir en redes sociales la dirección de su domicilio y fotografías del inmueble, unos días después del apagón del 28 de abril de 2025. Durante la declaración, Quiles se escudó en la libertad de expresión y en el “interés periodístico” de dicha información. El activista ultra también ha sido denunciado por el PSOE tras el “hostigamiento” y “acoso” a varias senadoras y a la tertuliana Sarah Santaolalla a principios de marzo tras asistir a un acto sobre igualdad en la Cámara alta.