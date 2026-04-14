El sindicato y las autoridades del metro de Ciudad de México alcanzan un acuerdo luego del caos en el regreso a clases

El regreso a clases después de las vacaciones de Semana Santa ha quedado marcado este lunes por los retrasos y andenes saturados para miles de usuarios del metro capitalino. La red del metro de Ciudad de México ha operado con menos trenes, como parte de las protestas de los trabajadores, que exigen mejoras laborales e incrementos en el presupuesto para mantenimiento. El parón parcial elevó hasta 40 minutos los tiempos de espera en varias líneas.

“Después de varias horas de diálogo con el Sindicato Nacional del STC Metro y por instrucciones de la jefa de Gobierno, alcanzamos acuerdos relevantes”, ha informado esta noche Rubalcava. Según ha detallado, a partir de este martes el servicio operará con total normalidad. Las negociaciones contemplaron “fortalecer el mantenimiento del sistema, redoblar esfuerzos de manera conjunta para brindar un mejor servicio y generar condiciones laborales que reconozcan el gran esfuerzo que realizan diariamente las y los trabajadores”. Mientras se llevaban a cabo las negociaciones entre las autoridades y el sindicato, un tren de la línea 7 fue desalojado en la estación Barranca del Muerto por fallas en el convoy.

El comunicado que ha lanzado el sindicato reclama ajustes en las condiciones laborales y que el sistema “cumpla con los estándares de seguridad y calidad”. Los trabajadores se manifiestan por la falta de mantenimiento de las vías, trenes e instalaciones, a causa de un “abandono” de las autoridades, que queda en evidencia con recurrentes fallos y retrasos. “El metro prácticamente está colapsado, estamos en riesgo permanente de un descarrilamiento. Hoy [lunes] tenemos programado no trabajar tiempo extraordinario, lo que implica unas 800 vueltas menos”, aseguró por la mañana Fernando Espino, el dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo, en entrevista con Fórmula. El líder sindical acusó además una falta de diálogo sostenida con la administración encabezada por Adrián Rubalcava, desde hace un año.

El director del metro de Ciudad de México replicó con el anuncio de mesas de negociación, que, asegura, se han dado desde tiempo atrás. “Esta tarde estableceremos diálogo con la dirigencia del sindicato para avanzar en acuerdos que permitan restablecer la operación completa de los trenes en toda la red del Metro. Ha sido un proceso de meses, con avances importantes, y hoy retomamos la mesa para atender tres ejes fundamentales: la seguridad de las personas usuarias, el mantenimiento de vías y trenes, y las condiciones laborales”, afirmó. “Incrementar la tarifa ni siquiera está en discusión”, aseguró.

El conflicto se arrastra desde el viernes, cuando los trabajadores iniciaron el paro correspondiente a las horas que excede su jornada laboral. Ese mismo día, Rubalcava asistió a un evento en la alcaldía Cuajimalpa —donde fue alcalde durante ocho años en distintos periodos— en representación de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, lo que le dejó duras críticas: “¿Por qué la jefa de Gobierno mandó al director del metro a inaugurar canchas de fútbol (casualmente en la misma alcaldía que gobernaba cuando él era priista) el mismo día que el metro de la Ciudad de México está colapsado?”, escribió un usuario de X.

Entrada y salida de la estación Universidad de la línea 3 del metro, usuarios reportaron espera de convoy de hasta 45 minutos, el 10 de abril. Rogelio Morales Ponce (Cuartoscuro)

Ese día no se realizaron 759 recorridos, una cifra que equivale a la totalidad de las vueltas programadas de una jornada normal en las líneas 1, 3 y 4, según los datos del propio sindicato. En condiciones habituales, la red del Metro programa 2.779 vueltas diarias y cumple cerca del 98% de ellas. Aseguran, sin embargo, que hay una reducción de personal técnico, lo que provoca que varios trenes se queden estancados en los talleres o, simplemente no salgan a circular. Este lunes no salieron 76 trenes, lo que afectó unos 800 viajes.

La Línea 3 (Universidad a Indios Verdes) es una de las más utilizadas y, por lo tanto, una de las más afectadas. Es la que utiliza cada día Aldo Contreras, de 29 años, en el tramo de Miguel Ángel de Quevedo a la estación Hidalgo. “Empecé a tener problemas el viernes. Estuvo canijo, nunca había pasado tanto tiempo en el metro. Normalmente, ese es un recorrido que haría en 25 minutos. Desde el viernes eso aumentó y cuando llegaba ya venía atascado. Hay tanta gente esperando que ya no cabíamos”. A Contreras le tomó 40 minutos el tramo de dos estaciones. Aurea Ramírez, de 29 años, también relata el caos de este lunes. “Desde Tacubaya, de la línea naranja (7) estaba parado. Se tardó bastante tiempo en llegar y de lado contrario no avanzaba. Ya que avanzó, se paraba seis a siete minutos en cada estación”, comparte.

El conflicto llegó hasta la presidenta Claudia Sheinbaum, pero evitó pronunciarse al respecto. “Hay que entender siempre a los trabajadores, pero también el interés… Clara terminó unas viviendas para los trabajadores del Metro. Se ha invertido mucho. También hay otros temas, pero no quiero hablar más, eso le corresponde a Clara”, dijo en su conferencia matutina.

El sindicato, por su parte, advierte de que continuará con las protestas dependiendo de los resultados en las negociaciones. Al caos del inicio de la semana se ha sumado también una protesta de los trabajadores del Refugio Franciscano, que han cerrado durante horas Paseo de la Reforma y Avenida Insurgentes, dos arterías principales de la capital.