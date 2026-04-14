José Ramón Fernández, una vida narrada entre polémicas y Mundiales

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José Ramón Fernández, el hombre que ha narrado miles de partidos, eventos internacionales y presentado durante décadas los programas nocturnos de análisis, comparte las memorias de más de 54 años de periodismo deportivo. En su último libro, El Protagonista (Grijalbo, 2025), Fernández recorre la historia de la televisión deportiva a través de sus propias anécdotas. Lo ha presentado este lunes en Ciudad de México.

“Las memorias de la máxima figura del periodismo deportivo mexicano”, como se presenta el libro, recorren su infancia en Puebla y su formación, marcada por el ambiente político previo a 1968, hasta sus coberturas de los eventos internacionales más importantes. “Lo quise hacer porque cumplo 54 años en la televisión”, explica Fernández, quien ha cubierto 12 Copas del Mundo y 13 Juegos Olímpicos, además de narrar más de 3.500 partidos de fútbol. “Yo narraba y a mi lado había un señor que se llamaba Pelé y Menotti. Estar con estas personalidades era maravilloso”, recuerda. También ha compartido experiencias en torneos como México 1970, al que definió como “el gran Mundial en México”.

En el que es el cuarto título de su carrera, repasa también momentos clave del deporte nacional, desde el caso de los cachirules, —el escándalo de la selección nacional sub-20, que alineó a cuatro jugadores que sobrepasaban la edad reglamentaria—, hasta la inestabilidad del medio y lo que ha llamado “las mafias” dentro del deporte. “El futbolista no era tan profesional como lo es ahora”, recuerda entre anécdotas de jugadores rebeldes. En ese viaje al pasado, aparecen además apuntes y recuerdos de distintos personajes, desde Antonio La Tota Carbajal, hasta Saúl El Canelo Álvarez, pasando por periodistas, empresarios y deportistas de todo tipo.

Tras haber trabajado en distintas televisoras nacionales, con las que ha tenido diversas polémicas por criticarlas abiertamente, ha podido ver en primera fila las dinámicas nocivas en la cobertura deportiva, como las prácticas monopólicas: “Este libro es el recorrido de una lucha. No es lo mismo cubrir Mundiales o Juegos Olímpicos sin derechos televisivos. Yo he hecho ambas”, relata. Su salida de TV Azteca en 2007 y su etapa posterior en ESPN forman parte de ese trayecto. “Salí de Azteca porque no me gustaba el programa que tenía… ahora tengo 19 años en ESPN, y he visto muchos periodistas nuevos”, comenta. También habla del nacimiento de los programas de análisis nocturno que marcaron su carrera: “La gente requiere de un buen análisis en las noches, después de trabajar… Quiere ver un programa de televisión que le dé pasión, enseñanza, buenos comentaristas”, asegura.

En el panorama actual del fútbol y con la próxima Copa del Mundo a la vuelta de la esquina, el periodista critica los costos excesivos que alejan a los seguidores del deporte. “El verdadero aficionado, el que sufre por cualquier equipo, no va a ver los partidos, no irá al estadio”, lamenta. “La FIFA ha hecho un mundial elitista que el pueblo no puede pagar”. Sobre el país como anfitrión del torneo por tercera ocasión, comenta: “Ciudad de México está lista para el Mundial. Lo que no estaba apto era el Estadio Azteca”.

Fernández aborda también los sacrificios personales de una carrera persiguiendo al balón por todo el mundo. “Mi vida no fue fácil… Yo le dediqué muchísimas horas a la televisión. En ocasiones no estuve para mis hijos”, ha dicho. Fiel a su estilo, concluye entre risas: “Tengo más amigos que enemigos, excepto los del América”.