Ed Sheeran anuncia un concierto en Ciudad de México con un sistema de boletos para frenar la reventa

FunTicket gestionará el proceso de compra de entradas para la presentación del intérprete británico en el Estadio Ciudad de los Deportes

Ed Sheeran ha anunciado una presentación en Ciudad de México como parte de su gira Loop. El concierto se llevará a cabo el 11 de diciembre de 2026 en el Estadio Ciudad de los Deportes y contará con una boletera alternativa, con el objetivo de combatir la reventa y los problemas que ha implicado la compra de entradas en años recientes. “Antes de poner a la venta la gira, recibimos muchas preguntas relacionadas con los shows y la venta de boletos. Estamos trabajando arduamente para asegurarnos de que los boletos lleguen únicamente a fans genuinos”, se lee en el comunicado.

En México el evento será gestionado por FunTicket, una compañía que recientemente ha trabajado con artistas como Ricardo Arjona, Gloria Trevi, Ricardo Montaner, Romeo Santos y Christian Nodal. Aunque para la mayoría de las fechas en Estados Unidos se ha optado por continuar con Ticketmaster —que recientemente se enfrentó a un juicio antimonopolio con el Departamento de Justicia— en algunos países de Latinoamérica como República Dominicana, Puerto Rico, Ecuador, Guatemala y Costa Rica se ha recurrido a distintas compañías.

El tour Loop se desprende del álbum Play y tiene como eje el uso de una loop station, un dispositivo que graba y superpone sonidos en tiempo real, capa por capa. A partir de este proceso, Ed Sheeran construye sus canciones en vivo, por lo que cada interpretación es distinta y ofrece una mirada más cercana a su proceso creativo.

Precios

General A: 5.267 pesos mexicanos

General: 2.977 pesos mexicanos

Palcos (Boxes): 7.901 pesos mexicanos

Platea Lateral A: 6.069 pesos mexicanos

Platea Lateral B: 4.866 pesos mexicanos

Preferente Lateral: 4.065 pesos mexicanos

Freedom: 4.351 pesos mexicanos

Platea Cabecera A: 2.290 pesos mexicanos

Platea Cabecera B: 1.832

Preferente Cabecera General: 1.718

Los precios anunciados ya incluyen cargo por servicio

Así será el proceso de compra

Los promotores del concierto han anunciado una única venta general, que se llevará a cabo el lunes 20 de abril a las 11.00 horas. De acuerdo con la información proporcionada, los boletos estarán vinculados al nombre del comprador principal.

La compra se realizará a través del portal de Funticket. Una vez completado el proceso, el usuario recibirá un correo de confirmación con un comprobante, el cual no funcionará como boleto. Las instrucciones para acceder a las entradas se enviarán cerca de la fecha del evento.

Se ha establecido un límite estricto de seis boletos por cliente, con el objetivo de brindar una oportunidad más equitativa al mayor número de personas. El día del concierto, todas las personas del grupo deberán ingresar juntos, acompañados por el comprador principal, quien tendrá que presentar una identificación oficial vigente que coincida con los boletos.

En caso de necesitar un cambio de nombre en los boletos adquiridos, así como ayuda para un caso puntual, se deberá contactar con el Centro de Atención a Clientes a través del correo atc.loop2026@funticket.mx. La compañía también ha enfatizado que cualquier entrada que se ponga a la venta en plataformas como Viagogo, provocará la cancelación total de la compra.

Requisitos para entrar al concierto

Dado que los boletos se registrarán con el nombre del comprador principal, todos los integrantes del grupo deberán ingresar al recinto al mismo tiempo y en compañía de dicha persona. Será necesario presentar el boleto, el correo de confirmación de compra y una identificación oficial vigente (INE, licencia de conducir o pasaporte) que coincida con el nombre del titular.

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