Adeudos, altos costos y menos rutas: el vuelo a ras de suelo de Magnicharters

De un día para otro la aerolínea mexicana Magnicharters suspendió operaciones y dejó a miles de pasajeros varados. A través de un breve comunicado la firma atribuyó a “problemas logísticos” la cancelación de vuelos por las próximas dos semanas. “A nuestros clientes les comunicamos que enfrentamos esta situación con la debida diligencia para solucionarla”, indicó este fin de semana escuetamente la compañía. La compañía toca tierra, de momento de manera temporal, tras años de crisis con un declive operacional, adeudos con proveedores, reducción de rutas y alza de costos. “La empresa decidió dejar de volar. Lo hicieron sin avisar a los pasajeros de que, de un día a otro, iban a dejar de volar”, señaló este lunes la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en su habitual conferencia matutina. La mandataria aseguró que todos los afectados por esta intempestiva suspensión serán recolocados en rutas de otras aerolíneas.

En la pasada temporada vacacional de Semana Santa, Magnicharters aún promocionó sus paquetes todo incluido con vuelos, hospedajes, alimentos y bebidas a sitios como Cancún, Mérida, Huatulco, Riviera Maya, Costa Mujeres, Puerto Vallarta, entre otros. “¡Si la vida pone a cada quien en su lugar, ojalá te ponga en la playa!" indicaba uno de sus mensajes de sus redes sociales. La promesa de unas vacaciones de ensueño se ha quedado en un post de Instagram. Ahora, en los aeropuertos de esas playas, los viajeros afectados buscan alguna solución o reembolso. La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dio a conocer que comenzará una revisión sobre la aerolínea. Si en 2021, transportó a casi 425.000 pasajeros, al primer bimestre de este año los viajes en sus rutas apenas rebasaron los 20.500 viajeros, de acuerdo con las estadísticas oficiales.

Lo que inició como un proyecto aeronáutico, apuntalado por una agencia de viajes hace 30 años, ahora está a punto de dejar las alas. Grupo Aéreo Monterrey, Magnicharters, arrancó operaciones en 1984 bajo un modelo de venta de paquetes vacacionales. A pesar de las crisis económicas y de la pandemia de covid-19, la aerolínea había logrado mantenerse en el aire. Sin embargo, a finales de 2025 empezaron a sonar las primeras alertas de la crisis interna al interior de la firma. El pasado diciembre, un piloto de esta aerolínea se negó a despegar, denunció su despido injustificado y exhibió el impago de salarios por más de cinco meses. En ese entonces, Magnicharters minimizó el evento y continuó con la promoción de vuelos.

El experto en Derecho Aeronáutico por la UNAM, Rogelio Rodríguez, apunta que la aerolínea mexicana llegó a operar una treintena de aeronaves y en los últimos años ha presentado una reducción paulatina, cuya última estocada operativa se presentó con la reciente alza en los precios de la turbosina, el combustible para los aviones. “La crisis de la aerolínea viene porque es una empresa doméstica, manejada históricamente por Luis Bojórquez, quien fue allegándose necesariamente de préstamos para sostener un modelo que ya no existe en el sector, que es el del concesionario y dueño de las aeronaves”, explica.

El especialista añade que la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) fue omisa en la evaluación operativa de la firma venida a menos. “Lo que llama la atención es que Magnicharters no se va a concurso mercantil ni la Secretaría interviene para pararlos. La autoridad ha sido pasiva, omisa o inexistente”, zanja.

De acuerdo con los últimos datos oficiales, la firma tenía un registro de cinco aeronaves, aunque solo operaba tres aviones. La antigüedad promedio rebasaba los 29 años, mientras el promedio nacional para el resto de las aerolíneas es de 8,6 años, según los datos de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC). Cuesta arriba, Magnicharters está obligada a buscar un nuevo balón de oxígeno para remontar el vuelo. De lo contrario, correrá la suerte de las aerolíneas mexicanas que en los últimos años también han bajado la cortina como Aeromar en 2023 e Interjet en 2020.