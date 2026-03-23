Aforismos para un tiempo sin tiempo

Este no es un manjar para apresurados. No es el teléfono móvil el lugar donde saborearlo, con el riesgo de atropellar a un invidente, como uno de tantos zombis que andan sin mirar por dónde pisan, atentos solo a las dichosas pantallitas. Su concisión podría adaptarse perfectamente a los caracteres contados que exigía el difunto Twitter, pero pocos influencers, quizás ninguno, podrían responder con el brío y la inteligencia necesaria a la sobria y sabia contundencia de los aforismos que contiene ese libro, dirigido a quien quiera leerlos, a los felices pocos que tengan la fortuna de abrirlo y disfrutarlo, tal como dice el último y definitivo: “La literatura es una transacción de particular a particular”.

Su concisión no es de nuestra época digital, sino de la sabiduría de siempre, que viene de muy antiguo y aspira naturalmente a sostenerse en el futuro. No brota de la nada, como sucede con todo lo que existe, sino de una obra abundante, inspirada y multifacética: poética, narrativa, periodística, memorialística y crítica, escrita en catalán y en castellano, extraña para el punto y el momento del mundo instantáneo, sin pasado ni futuro, cada vez más ajeno a la lectura y al pensamiento: “Pueblos que no leen periódicos porque lo saben todo; gentes que ni leen ni saben nada”.

Este tipo de escritura es muy característica de Azar y costumbre (Athenaica Ediciones), el libro recién salido del horno de Valentí Puig. Basta con bucear en su abundante obra publicada , y especialmente sus brillantes dietarios, para avistar ejemplares similares como quien identifica una medusa o una raya entre las rocas de la costa. Aunque saldrían varios libros como este de tal ejercicio, y alguien lo hará si no lo hace el propio autor, este ha sido escrito de una tirada en 2024 según nos dice la presentación, enteramente entregado a la tarea artesana de buscar “el destello de una verdad compacta”, que es en literatura lo más parecido a la joyería.

Cada una de las piezas habla y vale por sí sola, pero juntas, en el orden secreto que ha establecido su autor, componen el fresco crítico de un tiempo, el nuestro, en el que se diría abolido el tiempo mismo gracias a la irritación febril del individuo enfrentado al instante, tan ignorante del pasado como desinteresado por el futuro. Unos pocos ejemplares, espigados al azar, bastan para atisbar el calibre mayor de un material solo aparentemente menor y comprobar que el escritor dispara y acierta en todas direcciones.

De un lado: “Los estragos del nuevo siglo van prohijando reaccionarios silenciosos que acaban votando a sucesivos esperpentos”. Del otro: “Cualquier día estamos a tiempo para inventar un sistema más injusto y criminal que el soviético”. Para nuestros padres de la patria caídos o extraviados: “El sino de los estadistas es ser enterrados antes de morir”. Y para el emperador, naturalmente: “Políticos de vanidad tan violenta que declaran guerras y hunden naciones por no perder la coloratura del pavo real”.