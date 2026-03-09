Gabriel Rufián: De separatista a unificador

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, durante el acto para unir a la izquierda celebrado en Madrid. Borja Sánchez-Trillo (EFE)

Nació para separar, pero ahora surge como unificador. Gabriel Rufián, incorporado a Esquerra Republicana en plena ebullición del proyecto secesionista para arrastrar votos de los hijos de la inmigración, es ahora la gran esperanza roja para unificar al conjunto de la izquierda tras el fracaso de Yolanda Díaz con Sumar.

Fracasó el proyecto inicial que le incorporó a la política, pero Rufián sigue fingiendo, más en las palabras que en los hechos, que siguen manteniendo intacta su fe en la independencia. Es la identidad política con la que empezó su carrera y por lo visto no le ha pasado por la cabeza que pueda ser un estorbo para sus ambiciones actuales, hasta el punto de que hace gala de su credo independentista en cuantas ocasiones se le pregunta. De momento no ha sido obstáculo para dos éxitos iniciales en su papel de unificador izquierdista, primero con la buena acogida de su diagnóstico y luego en su preeminencia como candidato preferido del electorado de izquierdas, tal como demuestra la encuesta de 40dB publicada por este periódico.

Es difícil calibrar qué parte de su éxito se debe a la debilidad de las otras candidaturas. Rufián supera largamente a cualquier otro candidato en todas las capacidades: para unir a la izquierda, movilizar al electorado, atraer a nuevos votantes e incluso gobernar España, largamente por encima de todos los nombres barajados, incluyendo ministros, exministros y una exvicepresidenta. Una parte al menos de tales preferencias responde a su nivel de conocimiento por parte de los votantes encuestados, el más alto con excepción de la ya descartada Yolanda Diaz. Se explica por sus intervenciones parlamentarias y su capacidad de acción en las redes sociales, y finalmente porque es el único y auténtico ‘influencer’ sobre el que han preguntado los encuestadores.

Según Belén Barreiro, la unidad de esa izquierda a la izquierda que pudiera conseguir Rufián apenas ampliaría el espacio electoral y nada cambiaría en los actuales equilibrios, a menos que consiguiera expandir la base reincorporando a votantes desencantados. Es difícil creer que sean muchos los que puedan sentirse atraídos por un candidato independentista, todavía tan atado al lenguaje procesista de la década superada.

Al parecer, en el mundo digital solo cuenta el presente. Apenas pesa el pasado próximo, los once años de militancia en ERC de Rufián, y menos todavía el pasado remoto de la fundación de su partido en 1931, que Paola lo Cascio ha evocado en estas mismas páginas. No se acuerdan ni sus actuales dirigentes, olvidadizos respecto a la vinculación de Esquerra con el republicanismo español, su presencia en el Pacto de San Sebastián que trajo la República y su participación en los gobiernos de izquierdas en Madrid.

“El debate no es solo cómo presentarse, sino como crecer”, asegura la directora de 40dB. De donde se deduce que Rufián ha formulado la buena pregunta pero él mismo, piensen lo que piensen los encuestados, no es la respuesta que corresponde. Al menos sin cambiar su actual perfil ideológico independentista.