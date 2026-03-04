Reordenar o crecer

La izquierda a la izquierda del PSOE comparte un diagnóstico claro sobre sí misma. Entiende que encarna los valores tradicionales de la izquierda, que impulsa propuestas verdaderamente transformadoras y que ha demostrado capacidad para adaptarse a los nuevos contextos. Además, esta izquierda se percibe a sí misma en un ámbito diferenciado del Partido Socialista y como un actor clave para frenar el avance de la derecha y la ultraderecha. Desde su perspectiva, no se trata de una opción complementaria a la socialdemocracia, sino de un espacio político propio y necesario. No obstante, junto a estas fortalezas identifican también dos debilidades: la fragmentación interna y la ausencia de un liderazgo sólido y reconocible. Ambas cuestiones son desafíos para las fuerzas situadas en este espacio.

La izquierda a la izquierda del PSOE apuesta mayoritariamente por la unidad como solución. Una amplia mayoría se inclina por avanzar hacia algún tipo de unidad. La fórmula preferida es una candidatura unitaria bajo una sola marca, aunque también concita apoyo la posibilidad de una alianza estable que mantenga visibles las siglas de cada partido o, en su defecto, acuerdos electorales articulados provincia por provincia. En todo caso, la idea de convergencia es el horizonte deseable. En ese mismo marco, surge además un nombre propio para encabezar el espacio: Gabriel Rufián, a quien una parte significativa de estos votantes considera el líder más preparado para gobernar y el más capacitado tanto para articular la unidad interna como para movilizar y atraer a un electorado más amplio.

Los ciudadanos que se sitúan en este espacio confían en que la convergencia aumentará sus opciones de gobierno. Cabe preguntarse, sin embargo, si existen razones sólidas para sostener esta expectativa.

Contamos hasta ahora con tres análisis sobre esta cuestión. El primero, elaborado por Kiko Llaneras a partir de las estimaciones actuales de voto, concluye que la unión de las fuerzas a la izquierda del PSOE no bastaría para romper la mayoría de la derecha si los porcentajes se mantienen como apuntan los sondeos. El segundo, publicado en elDiario.es a partir de un trabajo de Ateneo del Dato, utiliza una metodología basada en preguntas específicas de intención de voto y apunta que la unidad incrementa el respaldo a estas fuerzas, aunque sin garantizar por sí sola una mayoría alternativa.

El tercer análisis, que presentamos hoy en el barómetro de 40dB., se apoya en preguntas sobre la disposición a votar a ese espacio político bajo distintos escenarios, ya sea mediante una candidatura unitaria o a través de acuerdos provinciales. Los resultados muestran que la unidad ampliaría el espacio electoral de la izquierda en 4,2 puntos, aunque buena parte de ese aumento respondería a transferencias internas en el bloque ideológico de la izquierda, principalmente desde el PSOE. En términos netos, la mejora sería modesta —poco más de un punto— y no alteraría por sí sola el actual equilibrio parlamentario; el escenario solo cambiaría si la unidad consiguiera expandir de manera significativa su base electoral, movilizando a votantes desencantados. Así, el debate no es solo cómo presentarse, sino cómo crecer.