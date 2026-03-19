Girona, el Maresme y el Vallès concentran las protestas de los profesores catalanes

La cuarta jornada de huelga parcial de los profesores catalanes se centra este jueves en Girona y las comarcas del Maresme y el Vallès. Como ha pasado toda la semana, el día ha empezado con diferentes cortes de carretera. Este jueves las vías afectadas son, entre otras, la C-58 a la altura de Badia y de Sant Quirze, la N-II en Tordera, la C-32 en Tordera, la C-60 o la C-65 en Llambilles. Pasadas las 9:00 se habían levantado todos los cortes, que han generado importantes retenciones de tráfico. Al mediodía se han convocado manifestaciones en los diferentes territorios: Sabadell, Mataró, Granollers i Girona.

Este el último día de huelga parcial por territorios y se espera un seguimiento mayor este viernes, cuando la huelga será en toda Cataluña. Están convocados diferentes sectores educativos, desde docentes de la pública, personal laboral, educación especial y guarderías públicas, ocio educativo (comedor y extraescolares), la concertada y los alumnos.

El profesorado catalán, igual que el personal laboral y de apoyo educativo, sale a la calle con una larga lista de reivindicaciones, más allá del aumento salarial que defienden principalmente los sindicatos (doblar el complemento autonómico, de unos 700 euros mensuales, y que lleva congelado 25 años). Para los maestros que pisan cada día el aula, la principal reivindicación es un aumento de plantilla, y especialmente con personal especializado, para atender a una diversidad y complejidad más elevada en las clases, con alumnos con trastornos y discapacidades que no son atendidas adecuadamente y que, colateralmente, afecta al resto de alumnos y al transcurso normal de las clases. Asimismo, reclaman un descenso de las ratios o reducir la burocracia, entre otros aspectos.

Tras semanas de negociación, el Govern sorprendió la semana pasada con un acuerdo con CC OO y UGT, minoritarios en la educación pública, para invertir 2.000 millones de euros en cuatro años (que no se sabe cómo se lograrán) y que implica un aumento de un 30% de ese complemento autonómico de aquí a cuatro años, una indemnización de 50 euros por noche para los docentes que vayan de colonias, un inicio del descenso de las ratios en ESO en los centros de alta y máxima complejidad, más recursos para la educación inclusiva o una reducción drástica de las plazas perfiladas (las que diseñan las direcciones para elegir al profesor que más se ajuste a su proyecto educativo).

Educación tenía prisa para firmar un acuerdo para evitar que esta semana se produjese una huelga tan masiva como la del pasado 11 de febrero. Pero el Govern ha errado el cálculo y el pacto ha generado justo el efecto contrario, encendiendo los ánimos todavía más del profesorado, que consideran totalmente insuficiente.